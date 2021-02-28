التحالف: الهجوم الحوثي باتجاه الرياض مرتبط بإملاءات جنرالات إيرانية

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العميد تركي المالكي إن الهجوم الحوثي باتجاه الرياض، مرتبط بإملاءات جنرالات إيران، مضيفا أن جنرالات إيران يتحكمون بالميليشيات في صنعاء المحتلة وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، فى نبأ عاجل لها.

وأكد التحالف أن لديه القدرات للتعامل مع التهديدات التي تستهدف المدنيين، معتبرا أنهم خط أحمر فى حال تعرضهم لأي أذى، لافتا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يحاول ربط الملف اليمني بالمتغيرات الدولية الحالية.

وتابع: «لدينا الكفاءة لرصد الصواريخ الباليستية والمسيرات عند إطلاقها»، مشيرا إلى أن دفاعات التحالف اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا، ولا توجد دولة بالعالم استطاعت اعتراض هذا العدد من الصواريخ البالستية والمسيرا، كاشفًا عن أن أن الحوثيين تكبدوا أكثر من 3 آلاف قتيل في عمليتهم الهجومية على مأرب.