أسرة طفلة المعادي: مكنش معانا فلوس نحضر جلسة الحكم.. ويارا محتاجة دعم

داخل منزل الطفلة يارا سيد، المجني عليها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«متحرش المعادي»، بقرية طموة بالجيزة، كان الوضع يبدو هادئا، الطفلة الصغيرة التي تعرضت لواقعة هتك عرض لا تكف عن الحديث لما تعرضت له من محاولة هتك عرض مطلع شهر مارس الماضي، فلا تزال أحداث ذلك اليوم، وتلك الدقائق تحديدا، عالقة في ذاكرتها الصغيرة التي أستعصت على النسيان، الأمر الذي جعل أسرتها تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم محمد جودت، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، بمعاقبة متحرش المعادي «جودت» بالسجن المشدد 10 سنوات.

الأسرة لم تحضر بسبب تكاليف المواصلات

إلا أن أسرة الطفلة التي لم تحضر جلسة النطق بالحكم بسبب الضائقة المادية، كانوا يتمنون أن يتم الحكم على «جودت» بعقوبة أقسى، حيث تقول والدة الطفلة: «ماروحناش الجلسة عشان بعيد عننا والمواصلات فلوسها كتير وعرفنا بالحكم من المحامي أحمد سلامة، ماكنتش مبسوطة عشان كان نفسي ياخد مؤبد»، إلا أن والدة «يارا» رأت لاحقا أن الحكم بالسجن المشدد 10سنوات، ربما يكون أمرا مقبولا: «لما هديت وفكرت قولت 10 سنين مش قليل، وصعبت عليا بردو مراته وولاده، جابلهم العار وخرب بيته بإيده».

يارا تعبانة نفسيا

محمد بيومي جد الطفلة «يارا» كان عبر عن ارتياحه للحكم، مشيرا إلى أنهم لم يخبروا «يارا» بآخر مستجدات القضية: «بنحاول ننسيها اللي حصل رغم إنها فاكرة وفاهمة كل حاجة ومابنجيبش سيرة قدامها في الموضوع ده، وهنطالب بتعويض عشان دي طفلة واللي شافته واللي حصلها مش حاجة سهلة، وده أثر عليها نفسيا لحد دلوقتي، يعني بتقعد معايا تتكلم وتحكي يوم الحادثة وأنا بحاول أغير السيرة عشان ماتتعبش لما تحكي في اللي حصل».

محامي الطفلة: سنطالب بتعويض

وكان أحمد سلامة، محامي طفلة المعادي، صرح بأن الحكم على المتهم جاء تتويج لجهود كبيرة بذلت لإدانته وتوقيع عقوبة صارمة عليه، مشيرا إلى أنه بصدد رفع قضية بالمطالبة بتعويض الطفلة عن الواقعة التي تعرضت لها وتضررت إثرها نفسيا.