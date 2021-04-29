3 ميزات جديدة من «جوجل» للراغبين في السفر

قالت شركة جوجل، إنها أضافت مميزات جديدة في نتائج البحث، لمساعدة المقبلين على السفر، لمساعدتهم في التخطيط لرحلتهم.

وقال موقع SEJ، إن جوجل أوضحت أن عمليات البحث عن الفنادق، وصلت إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات في إبريل الجاري 2021.

وجاءت الكلمات الأكثر بحثا عن «أين يمكنني السفر» و«قيود السفر حسب البلد»، وللمساعدة في الإجابة على هذه الأسئلة، وإبقاء الأشخاص على اطلاع دائم بإرشادات السفر، تطرح Google ثلاث ميزات جديدة في نتائج البحث.

فعندما يبحث الباحثون عن معلومات السفر مثل الرحلات الجوية أو الفنادق أو الأشياء التي يجب القيام بها، تتيح لهم جوجل حاليًا، معرفة ما إذا كانت هناك إرشادات أو قيود سفر متعلقة بـ COVID-19 في المكان الراغبين الاتجاه إليه.

تضيف جوجل الآن، المزيد من تفاصيل قيود السفر، مثل ما إذا كان الأشخاص بحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول أو تقديم دليل على نتائج الاختبار أو سجلات التطعيم، ويمكن للباحثين تتبع إرشادات السفر أو قيود السفر لوجهة محتملة والحصول على تحديثات البريد الإلكتروني.

أثناء عرض إرشادات السفر، ستتيح جوجل خيارًا للمستخدم «تلقي بريد إلكتروني إذا تغير هذا التوجيه»، حيث سيسمح تحديد هذا الخيار للأشخاص بتلقي إشعارات عند إضافة القيود أو رفعها أو تقليلها.

وتعتبر هذه التحديثات خاصة بكل بلد، كما حدثت جوجل ميزة Explore لمساعدة الأشخاص في العثور على وجهة سفرهم التالية، وقد يكون مستخدمو «رحلات جوية من Google» على دراية بخريطة «الاستكشاف»، التي تعرض أسعار الرحلات إلى وجهات مختلفة.

يوجد الآن علامة التبويب «استكشاف» الخاصة بها على Google.com/travel والتي تمت إعادة تصميمها لمساعدة المستخدمين على تصفح ما هو أكثر من الرحلات الجوية.

سيرى المستخدمون المزيد من الوجهات على الخريطة، مثل المدن الصغيرة والمتنزهات الوطنية، وإذا كان لديهم نوع معين من الرحلات في الاعتبار، فيمكنهم تصفية الوجهات حسب الاهتمامات مثل الهواء الطلق أو الشواطئ أو التزلج.

وإذا كان المستخدمون يرغبون فقط في رؤية المدن التي بها مطار، على سبيل المثال، فيمكنهم تحديد الرحلات الجوية فقط في «وضع السفر».

وعند تحديد مكان السفر، ستشير Google إلى ما إذا كان هناك تحذير أو قيود سفر، بالإضافة إلى الرحلات الجوية، سيرى المستخدمون معلومات مفيدة أخرى للتخطيط لرحلتهم، مثل الفنادق والأشياء التي يمكنهم القيام بها وأفضل وقت للزيارة والمزيد.

وعند استخدام خرائط Google على كمبيوتر سطح المكتب، أدخل نقطة البداية والوجهة النهائية، وستظهر الاقتراحات في أعلى الخريطة لأنواع مختلفة من الأماكن للتوقف مثل الفنادق والمتنزهات والمخيمات ومحطات الراحة.