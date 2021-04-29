هالة السعيد: إنشاء منصة للمنتجات المصرية كـ«علي بابا»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك خطة قصيرة المدى للإصلاح الهيكلي مدتها 18 شهرا، وخطة أخرى متوسطة المدى لمدة ثلاثة سنوات، وخطة طويلة المدى مدتها خمس سنوات، لافتة إلى أن البرنامج به إصلاحات مؤسسية وتشريعية، لأن بعض القوانين تحتاج إلى إعادة نظر، أو إعادة ضبط، إضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتسهيل عمل هذه القطاعات.

محاور لدعم الإصلاح الهيكلي

وأضافت «السعيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الأربعاء، أن هناك عدة محاور سوف تدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أعلنت عنه الدولة، وأول هذه المحاور هو سوق العمل، والإنتاجية، إضافة إلى التعليم الفني والمهني وتم مناقشة هذا الأمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ولأول مرة سيكون هناك مجلس لكل قطاع يحدد المهارات والإجراءات المتوافرة فيه، لكي تعود العمالة المصرية الماهرة إلى قوتها.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المحور الثاني هو تهيئة بيئة العمل، حيث أخذوا العديد من المقترحات من القطاع الخاص، مثل إتاحة المزيد من المنافسة، وطرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية، وتنشيطها، حيث يضخ البنك المركزي الأموال من أجل تنشيطها، مع إتاحة المزيد من التسهيلات لدعم الصادرات، ولكن المهم لزيادة الصادرات هو أن تكون أكثر تنافسية ورفع نسبة المكون المحلي عالي القيمة، ويتم حاليا مراجعة كل الاتفاقيات التجارية من أجل ربط السياسة الصناعية بالسياسة التجارية، ولأول مرة سيتم إنشاء منصة مثل منصة «علي بابا» متاح عليها كل ما هو منتج في مصر لكي لا يتم استيراد منتج ما وهو موجود في مصر، موضحة أنهم بدأوا في تنفيذها وسوف تستغرق 18 شهرا.

دعم المزارعين

وأوضحت أنه سيتم ربط هذه الخريطة بالمميزات التنافسية الخاصة بكل محافظة، لأن كل محافظة في مصر لها ميزة تنافسية مختلفة عن الأخرى، لافتة إلى أنه تم أيضا تدشين مشروع مهم لصناعة عربات السكك الحديدية، والمهم في هذه المشروعات هو إدخال التكنولوجيا، وكل فترة يزداد المكون المحلي، لافتة إلى أن هناك أكثر من 380 إجراء سواء تشريعي أو مؤسسي، مثل إعادة النظر في قانون الزراعة والتعاونيات، ولأول مرة الحكومة تعطي دفعة للمزارع الصغير.

تدريب 50 ألف سيدة

ولفتت إلى أن المحور الثالث خاص بالحوكمة وتطوير منظومة الإدارة على مستوى الحكومة، ورفع مؤشر التنافسية.

وكشفت أن الحكومة ستعمل أيضا على تدريب 50 ألف سيدة خلال 12 شهرا لتدريبهم على مراكز صنع اتخاذ القرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل زيادة نسبة السيدات في مراكز صنع اتخاذ القرار.