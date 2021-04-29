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السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار منوف: السائق فوجئ بـ«اللودر»

السكة الحديد تهيب بقائدي القطارات توخي الحذر

كتب:

كريم روماني
12:42 ص | الخميس 29 أبريل 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير قطار رقم 546 «طنطا- منوف- القاهرة» يوم 28/4/2021، فوجئ قائد القطار أثناء المسير، في المسافة بين أشمون والحلواصى، بلودر يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم 400/24.

وأضافت في بيان لها، أنه على الفور تمكن قائد القطار ومساعده، من الرباط السريع أمام اللودر، وتفادى وقوع الإصطدام بالقطار، وحدث احتكاك بشبكه الجرار مع شوكة اللودر، وتم فك الاشتباك، واتخذ السائق الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطار، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة منوف. 

وتهيب الهيئة بقائدي المركبات، توخي الحظر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية، والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك، واتباع تعليمات الهيئة في هذا الشأن، حفاظا على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.

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