مسلسل القاهرة كابول الحلقة 16.. الشيخ رمزي يؤسس تنظيم جهادي جديد

احتدمت أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 16، بعدما قرر الشيخ رمزي، تكوين تنظيم إرهابي جديد، وتقدم الأستاذ حسن رسميا للزواج من ريم.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها في مجال الفن وعلى الأخص الدراما الرمضانية، ملخص أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 16، التي شهدت اشتباك الأحداث، وبدأ تفكك خيوط القضية.

بدأت أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 16، بتحقيق من العميد عادل الذي يجسد شخصيته الفنان «خالد الصاوي» خلال تحقيقه مع أسامة، فجأة أن الشيخ غريب الأب الروحي لأسامة، هو والده الحقيقي، فقد تزوج والدته وطلقها بعد 4 أشهر فقط، لأنه شعر أنها قد تعطله عن جهادة، وقام بتزويجها لأحد طلابه، وبعد ذلك قام بادخال والد أسامة في إحدي عملياته الإرهابية وأمر بقتله.

وطلب العميد عادل من أسامة، أن يراجع فكرة والمستندات ومذكرات الشيخ غريب، حتى يمكنه التأكد من المعلومات، وطلب منه التأكد واستفتاء قلبه، ليشعر بعدها أسامة بالضياع والغضب.

وشهدت الحلقة لقاء جمع بين الشيخ رمزي وزوجته حليمة التي تحاول معرفة من هي حبيبته الأولي، بالإضافة إلى سؤاله كيف وصل لمكانته بدون أن يدرس العلوم الشرعية والدينية.

ويقرر رمزي الإنفصال عن تنظيم القاعدة الارهابي، لتكوين تنظيم جديد.

وعلى صعيد آخر يتقدم الأستاذ حسن رسميًا للزواج من ريم من خلال طلب يدها من ابنها أحمد، في حين ينقلب الأمر وينشب خلاف ومشاكل بين أحمد ومنال بسبب زواجج والديهم.

موعد عرض مسلسل القاهرة كابول الحلقة 17

ويحل موعد عرض مسلسل القاهرة كابول الحلقة 17، عبر فضائية «Cbc»، في تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساءً.

وموعد عرض مسلسل القاهرة كابول الحلقة 17، في الإعادة الأولى، في تمام الساعة الرابعة فجرًا، على أن تكون الإعادة الثالثة الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.