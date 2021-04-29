عدد حالات كورونا في مصر اليوم.. الصحة تواصل تسجيل أعلى معدلات الإصابة

يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، ارتفاعا ملحوظا في أعداد إصابات فيروس كورونا؛ إذ أنه وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الخاصة بمستجدات الفيروس وصل عدد حالات كورونا في مصر اليوم إلى 225528، من ضمنهم 169308 حالة شفيت، بعد تسجيل الوزارة 1011 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة، استنادا على إرشادات منظمة الصحة العالمية.

عدد حالات كورونا في مصر اليوم

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة والسكان، أعلنت الوزارة عن خروج 643 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 169308 حالة حتى اليوم.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس اي أسطح أو التقبيل أو الأحضان، في أثناء اللقاءات والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.

أعراض فيروس كورونا

وقالت الوزارة، إن أعراض فيروس كورونا لم تتغير عن الموجة الأولى، وكذلك الثانية، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وآلام في البطن والعظام والعضلات، وسيلان في الأنف، أو صداع شديد أو قيء أو غثيان، أو ظهور طفح جلدي أو تورم في العينين.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، وطمأنت الوزيرة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنه وفعالة، ولا تستدعي القلق، وتتمثل أعراضها الجانبية في ارتفاع درجة الحرارة، أو احمرار موضع التطعيم.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن هناك فريق طبي متخصص سيعمل على متابعة حالة المواطنين الحاصلين على اللقاح، بعد أخذ الجرعة الأولى والثانية منه، لذلك لا داعي للخوف.