كيف تستفيد من وثيقة «تأمين الحوادث وخيانة الأمانة»؟

قد لا يعرف عدد كبير من المواطنين كيفية الاستفادة من وثيقة تأمين الحوادث، لذا تستعرض «الوطن»، كيفية الحصول على خدمات تلك الوثيقة وذلك في إطار الخدمات اليومية المقدمة للقراء على مدار الساعة.

ففي البداية لابد أن يعرف طالب الخدمة أن الوثيقة تغطي عدة برامج يأتى من أهمها:

وثيقة تأمين الحوادث الجماعية

أنه بموجب تأمين الحوادث الجماعية، فإن الشركة تتعهد بأن تدفع للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته، مبلغًا من المال طبقًا لما هو متفق عليه ووارد بجدول الوثيقة وذلك إذا لحقت بالمؤمن عليه خلال مدة التأمين أية إصابة جسدية تنتج عن حادث ينشأ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية وظاهرة ومستقلة عن أي سبب آخر، ويترتب عليها وحدها وفى خلال مدة التأمين ما يلي:

- العجز المستديم «كلي وجزئي».

- الوفاة.

- الدخل الأسبوعي «اختيارى».

- المصاريف الطبية فى حالة عجز كلى مؤقت نتيجة حادث «اختيارى».

- مصاريف الجنازة والنعي و كذلك تكاليف استخراج شهادة الوفاة.

وثيقة تغطية نقل النقدية

كما أنه للمستفيد أثناء عملية نقل الأموال تكون هناك مخاطر محتملة وقد يترتب عليها فقد الأموال المنقولة، وتوفر وثيقة نقل النقدية التغطية التأمينية ضد الأخطار على الأموال التي يتم نقلها من مقر المؤمن له إلى البنوك أو العملاء والعكس، والأضرار أو الخسائر الناشئة عن أخطار السرقة بالإكراه والفقد أو التلف بسبب خارج عن إرادة الشخص المكلف بحمل أو مصاحبة الأموال المنقولة «أو ما في حكمها» المؤمن عليها والمبين نوعها وقيمتها.

وتشمل الأموال المنقولة: «النقدية، أوراق بنكية، العملات، الشيكات، أوراق الدفع، وأوراق القبض».

وثيقة تأمين خيانة الأمانة

وأخيرا وثيقة تأمين خيانة الأمانة، فإنه بموجب تلك الوثيقة تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي تلحق بأمواله أو ممتلكاته نتيجة حادث تبديد أو اختلاس يرتكبه العامل المؤمن عليه أثناء قيامه بأعمال وظيفته فى خلال مدة التأمين المحددة.

وتشترك هذه الوثيقة ثبوت التبديد أو سرقة ما في عهدته، وبموجب حكم جنائي نهائي وبحد أقصى مبلغ التأمين المحدد للشخص المؤمن عليه ضد خيانة الأمانة.