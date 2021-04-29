الحلقة 16 من الاختيار2 توثق دور الإعلاميين في مواجهة جرائم الاخوان

وثقت الحلقة 16 من مسلسل الاختيار2، التي عرضت مساء أمس، دور الإعلاميين والصحفيين في تغطية ونقل جرائم جماعة الإخوان الإرهابية للشعب المصري والعالمي، وتوثيق تلك الأحداث لتكون دليلًا على جرائمهم في حق الشعب.

استشهاد الصحفية ميادة أشرف

خلال أحداث الحلقة عرضت بعض اللقطات لأحداث العنف التي وقعت بمنطقة عين شمس، حينما بادر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق النار تجاه ممثلي وسائل الإعلام والمواطنين وكذا قوات الأمن، ما أسفر عن استشهاد الصحفية ميادة أشرف، وكذا المواطنة ماري سامح.

وكانت الصحفية ميادة أشرف تعمل بإحدى المؤسسات الصحفية، حينما كلفت بتغطية أحداث العنف التي افتعلها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في منطقة عين شمس، وانطلقت إلى هناك يوم الجمعة 24 مارس 2014 لتأدية عملها، وفي أثناء تغطية الأحداث أطلق أحد عناصر الإخوان الإرهابية الرصاص تجاهها، وأصابتها طلقة في رأسها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال متأثرة بإصابتها.

مراسل تلفزيوني يتعرض لتفجير قنبلة على الهواء مباشرة

كما جاء خلال أحداث الحلقة لقطات من انفجار عبوات ناسفة أمام جامعة القاهرة، في يوم 2 أبريل 2014، وهو الحادث الذي أسفر عن استشهاد العميد طارق المرجاوي، من قوة مديرية أمن الجيزة.

وجاء خلال الحلقة وقوع تفجير في أثناء نقل مراسل تلفزيوني لأحداث العنف، ونجاته من الحادث.

وأسفر الحادث عن استشهاد المرجاوي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة سابقا، بعد 29 عاما قضاها في صفوف الشرطة، حتى دفع حياته ثمنا لأمن الوطن، ورفض ترك مكان خدمته بمحيط جامعة القاهرة، حتى انفجرت قنبلة زرعها عناصر من تنظيم أجناد مصر الإرهابي، في محيط الجامعة.