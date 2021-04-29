«القليوبية»: زيادة آسرة الرعاية المركزة لمواجهة موجة كورونا الثالثة

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ومستشفى الجامعة في نقل المصابين بفيروس كورونا.

70 سرير عناية مركزة إضافيين بمستشفيات القليوبية

وأكد الهجان، في تصريحات له، اليوم، زيادة عدد آسرة الرعاية المركزة المخصصة لحالات كورونا بجميع مستشفيات المحافظة لتصبح 235 سريرًا بزيادة حوالي 70 سريرًا، وتشغيل الرعاية المركزة بمستشفى حميات بنها بقوة 33 سرير رعاية مركزة بالإضافة إلى ما تم من تطوير للأقسام الداخلية، فضلًا عن زيادة القدرة السريرية بمستشفى صدر المرج بعد انتهاء أعمال التطوير؛ لتصبح بقوة 200 سرير داخلي، و18 سرير رعاية مركزة.

وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المستشفيات والتأمين الصحي، موجها رؤساء المدن بتنظيم حملات على مواقف السيارات؛ للتأكد من التزام سائقي السيارات والركاب بارتداء الكمامات.

تنسيق كامل بين مديرية الصحة والتأمين الصحي وبنها الجامعي

كما وجه الهجان، بالتعاون بين مديرية الصحة والتأمين الصحي والمستشفى الجامعي، خلال نقل الحالات الطارئة، لإنقاذ مرضى فيروس كورونا، والتنسيق بينهم أثناء نقل الحالات للمستشفيات في الأماكن التي تستوعب الحالات، كما شدد على توفير اسطوانة أكسجين خلال نقل الحالات عبر سيارات الإسعاف، وتقديم كل الخدمات الطبية للمرضى أو من هم بالعزل المنزلي، وتعاون نقابة الأطباء بالمحافظة.

ولفت محافظ القليوبية، إلى ضرورة تشكيل فرق مرور مشتركة مع ديوان المحافظة ومجالس المدن للمرور على المنشآت الخاصة والمطاعم والمحلات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.