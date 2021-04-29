«دمياط»: تركيب خزاني أكسجين بمستشفيات العزل بسعة 11 ألف لتر

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تركيب خزاني للأكسجين لمستشفتي الحميات والأمراض الصدرية و المخصصين لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بسعة 11 ألف لتر للخزان الواحد.

وقالت إن ذلك سيساهم وبشكل كبير في دعم المستشفتين من ناحية زيادة تدفق الأكسجين السائل إلى المرضى خاصة المصابين بفيروس كورونا، وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان بتوفير مخزون كافٍ من الأكسجين الطبى بالمستشفيات حفاظًا على صحة المرضى.

وأضافت أن هناك تكاتف للجهود بين المحافظة والوزارة لدعم القطاع الصحى بدمياط، بما يحقق تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمرضى بشكل عام ومجابهة أزمة كورونا بشكل خاص.

واجتمع وكيل وزارة الصحة بدمياط، مع مديرى الإدارات الصحية، ومشرفي مبادرات الصحة العامة بالإدارات المختلفة، اليوم؛ لمناقشة آلية العمل خلال شهر رمضان.

وشدد عبدالجواد، على مواصلة تحقيق المستهدف المطلوب، وزيادة جلسات التثقيف الصحى والوعى الإعلامي مع تكثيف مرور فرق الإشراف، وعمل الزيارات المنزلية والتوعية للمرضى وذويهم، والاستفادة من التواصل في تحقيق أقصى خدمة طبية للمريض.

وشاركت مديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل الصحة، في المناورة «صقر 74» للتدريب العملى المشترك للقوات المسلحة مع مديرية الصحة، لمجابهة الأزمات والكوارث.

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وتم اختيار 3 مستشفيات لتنفيذ خطة الطوارئ وهي «طب وجراحة العيون، عزبة البرج، والسرو المركزي»، ونجحت إدارة التخطيط بمديرية الشؤون الصحية في تدبير اعتمادات مالية بقيمة مليون و275 ألف جنيه من وزارة الصحة لصالح إنشاء سقف خرساني بالدور الأخير لمستشفى رأس البر المركزى، ما يعزز قدرة المبني وملائمته للمعايير الإنشائية.