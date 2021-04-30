«بشرة خير».. الحكومة تمول مشروعات «الشباب والسيدات» بـ1.5 مليار جنيه

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والذي يتيح 95 مليون دولار، «قرابة 1.5 مليار جنيهاً» إضافية للدولة المصرية، لتمويل مشروعات لصالح الشباب والنساء لإقامة مشروعات إنتاجية تدر دخل لهم، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف تمويل المشروعات إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، عبر تعزيز توفير فرص عمل لهم، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المُدرة للدخل للفقراء، خاصةً النساء والشباب.

تمويل مشروعات للنساء والشباب «تدر دخلاً»

وقالت مصادر حكومية مُطلعة، لـ«الوطن»، إن الحكومة ستتيح التمويل للشباب والنساء لتنفيذ مشروعات تدر دخل، وتساعدهم على رد القروض في عدة سنوات.

وأضافت المصادر: أن هذا التمويل سيُتاح للشباب والنساء عبر بنوك ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات مالية غير مصرفية عبر قروض، وذلك حسبما اتفقت الحكومة المصرية مع «صندوق الأوبك».

وستذهب تلك القروض إلى صغار العملاء الذين يعملون على مشروعات ذات جدوى تجارية، لتمويل رأس المال العامل والاستثماري لهم، والأصول، مع توفير التمويل إلى البنوك التي يوجد لديها محفظة نشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشبكات فروع في المحافظات، أوالإقراض المباشر للشركات، «بحسب المصادر».

255 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر

وتُخصص الحكومة، بموجب اتفاقها مع «أوبك»، نحو 14 مليون و250 ألف دولار أمريكي، «قرابة 225 مليون جنيهاً»، للمشروعات متناهية الصغر، فيما سيتم تخصيص نحو مليار و225 مليون جنيهاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الأخرى.

تمويل الحكومة للشباب والنساء بالمشروعات متناهية الصغر

- 10 آلاف جنيه أقل حجم للقرض للمشروعات متناهية الصغر.

- 150 ألف جنيه، أقصى قيمة لقرض المشروعات متناهية الصغر.

- 100 ألف جنيه متوسط قيمة القرض لتلك المشروعات.

- تحديد شروط السداد وفقاً لطبيعة وحجم العمل، مع أقصى استحقاق قدره 5 سنوات.

تمويل الحكومة للشباب والنساء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة

- 150 ألف جنيه، أقل حجم لقرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- 5 ملايين جنيه، أقصى حجم لقرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- نصف مليون جنيه، متوسط قيمة القرض لتلك الفئة.

- يستثني مشروعات الطاقة المتجددة من تلك القيم، لتستطيع الوصول لـ10 ملايين جنيه.

- لا يجوز أن تتجاوز مدة القرض للشركات الصغيرة 7 سنوات، بحسب الاتفاق بين الجانبين.