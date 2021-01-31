بنك مصر: خصصنا 50 مليار جنيه لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك تأثر بأزمة انتشار فيروس كورونا، إذ كان يعمل بـ50% بطاقته الاستيعابية من الموظفين، بالإضافة إلى غلق بعض القطاعات كما تأثر معدل النمو الاقتصادي، لكن بالرغم من ذلك فإن عام 2020 كان مميزًا للغاية، بفضل المبادرات التي قامت بها الدولة ممثلة في البنك المركزي، مثل مبادرة الـ8%، وكل المبادرات الأخرى التي جرى تخصيصها لدعم الصناعة والسياحة والتحول الرقمي.

وأضاف المغربي خلال حواره عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن البنك يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره قاطرة النمو التي توفر فرص العمل وبالتالي فإنه من أهم أولويات البنك: «منذ 4 سنوات كنا نقدم تمويلًا لهذا لقطاع بنحو 2.5 مليار جنيه، لكن هذا الرقم زاد ووصل إلى 50 مليار جنيه لإقراض هذا النوع من المشروعات».

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: «استطعنا التواصل بشكل أسهل مع العملاء بالرغم من أننا نعمل بنصف طاقتنا الاستيعابية، وأطلقنا المنتج الرقمي في نهاية العام الماضي وهو BM DIGITAL، ما يعني أن البنك أصبح يحتوي على قطاع ينتج منتجات رقمية، وهذا يدعم التحول الرقمي الذي يعتبر جزءً مهما من استراتيجية البنك».

وأردف «عاكف»: «المنتجات الرقمية كنا نحتاج لـ15 مستندا للحصول على القروض الخاصة بها، وكان يستغرق 45 يومًا متواصلة للحصول على القروض اللازمة لها، لكن بعد تحويلها إلى منتجات رقمية فإن القروض أصبحت تستغرق 5 أيام فقط، كما أن العميل لا يكون مجبرا للتوجه إلى الفرع».