«تعرف على».. مواعيد إعادة حصص المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا

ينتظر طلاب المرحلة الابتدائية، «من الصف الرابع وحتى الصف السادس الابتدائي» مشاهدة إعادة حصص الأسبوع مرة أخرى على قناة مدرستنا التعليمية على مدار اليوم الجمعة، حيث تستعرض «الوطن» مواعيد عرض إعادة حصص الأسبوع.

إعادة حصص الصف الرابع الابتدائي

الساعة 8 صباحا: الجزء 1 من اللغة العربية.

الساعة 8:30 صباحا: الجزء 2 من اللغة العربية.

الساعة 9 صباحا: اللغة الإنجليزية.

الساعة 9:30 صباحا: الجزء 1 من الرياضيات.

الساعة 10 صباحا: الجزء 2 من الرياضيات.

الساعة 10:30 صباحا: الجزء 1 من Math.

الساعة 11 صباحا: الجزء 2 من Math.

الساعة 11:30 صباحا: مادة العلوم.

الساعة 12 ظهرا: مادة Science.

الساعة 12:30 ظهرا: مادة الدراسات الاجتماعية.

إعادة حصص الصف الخامس الابتدائي

الساعة 1 ظهرا: الجزء 1 من اللغة العربية.

الساعة 1:30 ظهرا: الجزء 2 من اللغة العربية.

الساعة 2 ظهرا: اللغة الإنجليزية.

الساعة 2:30 ظهرا: الجزء 1 من الرياضيات.

الساعة 3 عصرا: الجزء 2 من الرياضيات.

الساعة 3:30 عصرا: الجزء 1 من Math.

الساعة 5 مساء: الجزء 2 من Math.

الساعة 5:30 مساء: مادة العلوم.

الساعة 6 مساء: مادة Science.

الساعة 6:30 مساء: مادة الدراسات الاجتماعية.

إعادة حصص الصف السادس الابتدائي

الساعة 7 مساء: الجزء 1 من اللغة العربية.

الساعة 7:30 مساء: الجزء 2 من اللغة العربية.

الساعة 8 مساء: اللغة الإنجليزية.

الساعة 8:30 مساء: الجزء 1 من الرياضيات.

الساعة 9 مساء: الجزء 2 من الرياضيات.

الساعة 9:30 مساء: الجزء 1 من Math.

الساعة 10 مساء: الجزء 2 من Math.

الساعة 10:30 مساء: مادة العلوم.

الساعة 11 مساء: مادة Science.

الساعة 11:30 مساء: مادة الدراسات الاجتماعية.