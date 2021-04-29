سينرجي تحتفل بميلاد حمدي الوزير الـ66: «صاحب أشهر ريأكشن»

احتفلت شركة سينرجي بعيد ميلاد الفنان حمدي الوزير، الذي بلغ اليوم 66 عامًا باعتباره من مواليد 29 أبريل عام 1955، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

ومازحت شركة سينرجي، الفنان حمدي الوزير، الذي يعد من أشهر الممثلين الذين جسدوا شخصية المتحرش على شاشة السينما وحركته الشهيرة بوجهه في فيلم قبضة الهلالي أمام ليلى علوي، بقولها: الفنان صاحب الريأكشن الشهير حمدي الوزير، حبينا نحتفل بعيد ميلاده النهاردة ونقوله كل سنة وإنت طيب وبخير.

يشارك حمدي الوزير في موسم رمضان بمسلسل موسى

وفي موسم مسلسلات رمضان 2021 يشارك الفنان حمدي الوزير في مسلسل موسى، الذي يعرض على شاشة قناة DMC، أمام محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، هبة مجدي، تارا عماد، منذر رياحنة، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.

حمدي الوزير ابن محافظة بورسعيد، قدم ما يزيد على 150 عملا فنيا ما بين سينما ودراما ومسرح، واشتهر بتقديم أدوار الشر والأدوار المركبة على الشاشة.

من أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها حمدي الوزير «حب في التخشيبة، قبضة الهلالي، الشطار، مصيدة الذئاب، يوم حار جدا، العفاريت، المغتصبون، العملاق، بئر الأوهام، أيام في الحلال، سواق الأتوبيس، الثأر، رغدة متوحشة، الهلفوت».

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها حمدي الوزير «على نار هادئة، رأفت الهجان، قلب امرأة، المنصورية، وضع أمني، كابتن أنوش، بنات خارقات، الصعلوك، نساء لاتعرف الندم، العائد، قيود بلاقضبان، لقاء على الهوا، زمن عمادالدين، أوراق مصرية، الكومي».