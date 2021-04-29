أيام قليلة ونودع شهر الصوم مستقبلين عيد الفطر 2021، ومن المتوقع حلوله وفقا للتقويم الفلكي يوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو لمقبل بعد أن يتمم شهر رمضان الكريم ثلاثين يوما كامين لتبدأ إجازة عيد الفطر 2021، ونظرا لاختلاف الإجازات بحسب طبيعة العمل فكثر البحث للـ تعرف على إجازات عيد الفطر المبارك للحكومي والخاص، وعدد أيام العيد للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ولطلاب المدارس والجامعات.

تعرف على إجازات عيد الفطر المبارك للحكومي والخاص

وللـ تعرف على إجازات عيد الفطر المبارك للحكومي والخاص تختلف الإجازة حيث تقل الإجازة للقطاع الخاص يوما كاملا عن القطاع الحكومي وتأتي كالتالي:

تعرف على إجازات عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي

تكون إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الحكومي من الخميس 13 إلى الأحد 16 مايو، فوفقا للتقويم الهجري وفلكيا، يكون الأربعاء 12 مايو، آخر أيام شهر رمضان المبارك، ويكون يوم الخميس 13 مايو المقبل أول أيام إجازة عيد الفطر 2021، ثم الجمعة والسبت والأحد ثاني وثالث ورابع أيام العيد، هي مواعيد أيام الإجازات الرسمية للعاملين بالحكومة.

تعرف على إجازات عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص

تكون إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص من الخميس 13 إلى السبت 15 مايو، فوفقا للتقويم الهجري وفلكيا، يكون الأربعاء 12 مايو، آخر أيام شهر رمضان المبارك، ويكون يوم الخميس 13 مايو المقبل أول أيام إجازة عيد الفطر 2021، ثم الجمعة والسبت والأحد ثاني وثالث أيام العيد، هي مواعيد أيام الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص.

موعد عيد الفطر المبارك 2021

ووفقا للتقويم الهجري وفلكيا، ويكون يوم الخميس 13 مايو المقبل أول أيام إجازة عيد الفطر 2021، ثم الجمعة والسبت والأحد ثاني وثالث ورابع أيام العيد.