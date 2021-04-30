أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 30-4-2021 في مصر

كشفت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إستقرار أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة بالتزامن مع 18 رمضان، الذي يقبل المستهلكين على شراء اللحوم البيضاء بكل أنواعها، باعتبارها أحد الأطباق الرئيسية على موائد المصريين خلال الشهر الكريم.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار الدواجن اليوم الجمعة، بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقرت في المزرعة عند سعر يتراوح بين 25 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 إلى 31 جنيهًاـ وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة.

وأضاف عبدالعزيز، إلى أن سعر كيلو الدواجن البلدي بلغ نحو 36 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 42 إلى 43 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة بلغ 32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 36 جنيهًا.

سعر الكتكوت

كما نوه عبدالعزيز، إلى أن سعر الكتكوت في المزرعة تراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

كما شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية ارتفاعا ملحوظًا، مقارنة بالأسعار الصادرة عن الغرفة التجارية، وفقا لجولة «الوطن» في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من الوراك 39 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 42 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 70 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 28 إلى 30 جنيهًا.

- وسجّل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 38 جنيهًا.

- ووصل سعر كبد الدجاج إلى 45 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 80 جنيهًا.

- وأخيرا سجّل سعر الكيلو جرام من البط نحو 50 جنيهًا.