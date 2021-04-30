حالة الطقس اليوم الجمعة 30-4-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تفصيليا، بتوقعات الخبراء بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل.

وتوقعت هيئة الأرصاد في بيانها، أن تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما أشار خبراء الأرصاد إلى حالة الطقس ليلا، إذ تسود أجواء معتدلة على أنحاء البلاد كافة.

وعن الظواهر الجوية، لفتت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم مدن ومحافظات مصر.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 37 21

الإسكندرية 31 20

وادي النطرون 34 19

طنطا 36 21

شبين الكوم 37 21

دمنهور 35 20

بلطيم 31 20

مطروح 32 19

السلوم 35 18

سيوة 34 20

بورسعيد 32 29

دمياط 31 19

الزقازيق 37 21

المنصورة 37 21

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 21

العريش 31 20

رفح 31 19

رأس سدر 32 19

نخل 34 18

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 32 17

الطور 34 21

شرم الشيخ 39 25

الغردقة 38 24

مرسى علم 36 23

الفيوم 38 21

بني سويف 38 21

المنيا 39 32

أسيوط 39 23

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 40 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 34 25

أبورماد 36 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 35 24

نصائح لتجنب موجة الحر الشديد

وكان الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، استشاري الأمراض الجلدية، أوضح أنّه بداية من اليوم تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة، وتستمر لنحو أسبوع.

وقدم الناظر عدة نصائح للمواطنين لكيفية التغلب على الطقس الحار منها: تجنب الوقوف أو السير تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة دون غطاء على الرأس مع ضرورة ارتداء ملابس قطنية بيضاء أو فاتحة اللون، والحرص على الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور، وتناول الخيار والبطيخ والكنتالوب بديلا للحلويات والاستحمام صباحا ومساء مع استعمال صابون الجلسرين.