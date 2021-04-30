3 مسلسلات لن تعرض في النصف الثاني من رمضان أبرزها «عالم موازي»

لا يزال الموسم الرمضاني مستمر، ويعرض نحو 26 مسلسلاً، لكن خرجت 3 أعمال درامية من السباق الرمضاني الحالي، وفي التقرير التالي نوضح 3 مسلسلات لن تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

- مسلسل «عالم موازي»

خرج مسلسل الفنانة دنيا سمير غانم الجديد «عالم موازي» من السباق الرمضاني الحالي، وكان من المقرر أن يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، مع نهاية مسلسل أحسن أب، لكن فيروس كورونا كان السبب الرئيسي وراء التوقف.

أحداث مسلسل عالم موازي، كانت تدور داخل مدينة وتقابل دنيا سمير غانم مجموعة من الاشخاص وتتعدد المواقف والازمات بشكل كوميدي، ويدور فى اطار منفصل حلقاته ولم تكن تلك التجربة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم التي تقدم من خلالها عمل مكون من حلقات قليلة، حيث سبق وقدمت في عام 2019، 3 شخصيات مختلفة في عمل واحد في«بدل الحدوتة 3».

مسلسل «عالم موازى» بطولة دنيا سمير غانم ودلال عبدالعزيز وشيماء سيف وعمرو وهبة تأليف وسمير غانم وإخراج هشام جمال.

- مسلسل «بين السماء والأرض»

انتهي مسلسل «بين السماء والأرض» بعد عرض 15 حلقة متواصلة، وحقق نجاحاً كبيراً خلال الشهر الكريم، وهو عمل درامي، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل.

ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم الفنانين: هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، محمود البزاوي، مصطفى درويش، نجلاء محمود، محمد ثروت، محمد لطفي، عمرو صالح، ندى موسى، نورهان والفنان القدير أحمد بدير.

- مسلسل «أحسن أب»

أما مسلسل «أحسن أب» الكوميدي، من المسلسلات ذات الـ15 حلقة، الذين ينتافسون في رمضان الحالي، وهو من بطولة علي ربيع وسامي مغاوري وخالد عليش وهاجر أحمد وعماد رشاد وهشام إسماعيل وأحمد فتحي وأحمد الشامي، من تأليف أحمد محيي، وإخراج معتز التوني، وانتهى عرضه يوم 15 من شهر رمضان.