مسلسل ولاد ناس الحلقة 18.. الأهالي يروون الدروس المستفادة من الحادث

سلط مسلسل ولاد ناس الحلقة 18، على الدروس المستفادة من حادث انقلاب الأتوبيس، وقد تجمع أولياء الأمور معاً في جلسة سَمر، وتحدثوا جميعا عن الدروس التي استفادوها من تعرض أبنائهم لهذا الحادث، أجمعوا على أنهم تعلموا الاهتمام بأولادهم كثيرا ورعايتهم والوقوف إلى جانبهم.

بينما فاجأ الفنان أحمد وفيق، والذي يقوم بدور المحامي «يحيى»، الجميع بانه خرج من الحادث خاسرا علاقته بابنه «وليد» قائلًا: «أنا بقى عكسكم كلكم أنا خرجت خسران، أنا فاكر مرة من كام سنة بسأل وليد ابني أنت بتحبني وقال لي اه طبعا يا بابا أنت بتحبني وبتساعدني وبتحل لي مشاكلي.. والنهاردة كررت على ابني نفس السؤال وقال لي أنا بشكك في كل كلمة قولتها لك يا بابا إنت مبقتش تقدر تساعدني ولا تحل لي مشاكلي».

أحداث سابقة

وشهد مسلسل ولاد ناس الحلقة 17، تقديم الفنان أحمد وفيق «يحيى» مرافعة قوية أمام المحكمة ضد إدارة المدرسة وسوء إدارتها للمدرسة وعدم رعايتها بشكل جيد للطلاب، حيث تغافلت الإدارة عن عمل الصيانة الدورية للأتوبيس، ما أدى إلى وقوع هذا الحاث الأليم.

وقضت المحكمة، بالسجن 3 سنوات، بحق المُدانين من إدارة المدرسة، وعلى رأسهم «ميس نجوان»، التي تجسد دورها الفنانة صفاء الطوخي.

حادث انقلاب الأتوبيس

ووقع حادث انقلاب أتوبيس خاص بالمدرسة أدى لإصابة 11 طالبا، فيما توفي الطفل «آدم»، ابن الممثل إيهاب فهمي، بينما توفي سائق الأتوبيس ودخلت أسرته في نوبة من الحزن الشديد، ودخلت مشرفة الأتوبيس في غيبوبة نتيجة كسر في الجمجمة.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ تلقي الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية، وما يحدث فيها داخل المجتمع المصري.

موعد عرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 18

وتعرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 18، على قناة «القاهرة والناس» الساعة 12 منتصف الليل.

وستعرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 18، أيضًا على قناة «صدى البلد»، الساعة 1:00 صباحًا، والإعادة 8:00 صباحًا، و7:00 مساءً.