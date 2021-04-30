القصة الكاملة لإصابة وفاء مكي بفيروس كورونا ونقلها للمستشفى

منذ 10 أيام، أصيُبت الفنانة وفاء مكي بفيروس كورونا المستجد، ودخلت في العزل المنزلي بعيداً عن أسرتها، وخضعت لبروتوكول العلاج، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير، وأصيُبت بضيق تنفس، واستغاثت بنقابة المهن التمثيلية من أجل نقلها إلى الرعاية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

استجابة نقابة المهن التمثيلية لوفاء مكي

ومن جانبه استجابت نقابة المهن التمثيلية لاستغاثة الفنانة وفاء مكي عبر «الوطن»، والتي طالبت فيها بنقلها إلى المستشفى، وقال أشرف زكي لـ«الوطن»، إن الفنانة تخضع حاليا للفحوصات الطبية لتحديد حالتها الصحية، والنقابة تتابع حالتها مع المستشفى والأطباء المسؤولين عن حالتها.

نقل وفاء مكي إلي مستشفي الهرم بعد استغاثتها

وانتقلت الفنانة وفاء مكي إلى المستشفي عصر أمس بسيارة إسعاف مُجهزة إلى مستشفي الهرم، وتم تشخيص الحالة، ووضعها تحت جهاز التنفس الصناعي، وقال الدكتور منصور خليل، مدير مستشفى الهرم، «وفاء موجودة الآن داخل غرفة العزل على جهاز تنفس في المستشفى، حيث إن إهمالها في العلاج أدى إلى تدهور حالتها».

معلومات عن الفنانة وفاء مكي

قدمت الفنانة وفاء مكي عددا من الأفلام والمسلسلات المهمة على مدار مشوارها الفني، وحققت النجاح الفني بشخصية مهجة في مسلسل «ذئاب الجبل» الذي يحاكي صعيد مصر، لكن النجاح لم يدم طويلًا فبعد قضية التعذيب التي اتهمت بها بعام 2001 وسجنها لم تعد مطلوبة وقل ظهورها بشكل كبير، وعادت الفنانة وفاء مكي للظهور الإعلامي للمرة الأولى بعد خروجها من السجن في قضية تعذيب خادمتين واحتجازهما، وتم الحكم عليها بـ10 سنوات ثم تم تخفيفه إلى 3 سنوات فقط.

وكانت آخر مشاركة فنية لها في موسم الدراما الرمضانية 2015، في مسلسل «الكابوس» مع الفنانة غادة عبد الرازق، وقدمت على مدار مشوارها الفني عددا من الأعمال الشهيرة من بينها «ذئاب الجبل»، «ضد الحكومة»، «لحم رخيص» و«الراية البيضا».