النائب العام السعودي يأمر بالقبض على مطلق النار في «حي عرقة» بالرياض

قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة في السعودية، إنه بناء على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخص يستقل سيارة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما أثار رعب قاطني الحي، وعرض حياة الآخرين للخطر، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

وأوضح المصدر، أن النيابة العامة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظًا على أمان المجتمع وطمأنينته، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

مصدر مسؤول بالنيابة السعودية: قضايا إطلاق النار تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

وأكد المصدر، أن قضايا إطلاق النار تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شخص النار أكثر من مرة أمام أحد المنازل في «حي عرقة» بالعاصمة السعودية «الرياض»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مغردون في هاشتاج: «#فيصل_مطلق_نار_عرقة»، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن المهاجم كان يستهدف منزل أهل زوجته لمدة 4 أيام.

وأظهر الفيديو الذي وثقته امرأة من فوق المنزل، وهي فيما يبدو زوجة المهاجم، لحظة إطلاق النار أكثر من مرة وصراخها، فيما كانت تنادي على أخيها الذي كان يتصدى لزوجها.

وتناقل مغردون داخل الهاشتاج مقاطع صوتية أرسلها الزوج عبر «واتساب» لزوجته وعائلتها يهددهم فيها بالحرق جميعا حتى أولاده بسبب طلبها الخلع، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ويسوف يقتلهم.

وكشف بعض الناشطين عن هوية الرجل قائلين إنه يقيم في «حي طويق» بالرياض وطالبوا السلطات بالقبض عليه.