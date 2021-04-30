إجمالي إصابات «كورونا» تتخطى حاجز الـ 151 مليون حالة عالميا

وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ ظهوره، في مدينة «ووهان» وسط الصين، في أواخر عام 2019، إلى 151141668 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3179474 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء، 128549571 حالة.

تسجيل 13 حالة إصابة وافدة جديدة بـ«كورونا» في الصين

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل، أمس الخميس، 13 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» الجديد جميعها وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنه لم تُسجل أي حالات وفاة ذات صلة بـ«كورونا»، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتم تسجيل إجمالي 5657 حالة إصابة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية، أمس الخميس، بينها 5370 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و287 حالة لاتزال تتلقى العلاجات الطبية فيها، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني، 90655 حالة حتى أمس الخميس، بينها 328 حالة لاتزال تتلقى العلاج، 3 منها في حالة خطيرة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس، 85691 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، 4636 حالة.

وفي كولومبيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 505 وفيات جديدة بـ«كورونا»، و 19308 إصابات جديدة بالفيروس، كما سجلت الوزارة الكولومبية، 17944 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات بـ«كورونا» في البلاد إلى 73230 حالة، والإصابات 2841934 حالة، وحالاتت التعافي 2650643 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في المكسيك إلى 216447 شخصا

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الخميس، تسجيل 529 وفاة جديدة بـ«كورونا»، و3990 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 216447 شخصا، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 2340934 حالة.

وفي بيرو، أعلن حزب «بيرو الحرة» اليساري عن دخول مرشحه للرئاسة بيدرو كاستيليو للمستشفى في عاصمة البلاد «ليما» بسبب فشل الجهاز التنفسي، مشيرا إلى تعليق الأنشطة والتي كانت مقررة أمس الخميس، في إطار الحملة، حيث كان من المخطط تنظيم 3 مظاهرات في «ليما»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلنت هيئة «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، إن حوالي 35% من سكان الولايات المتحدة يُقدر بأنهم تعرضوا للإصابة بـ«كورونا» حتى شهر مارس الماضي.

وقدرت «المراكز الأمريكية»، أن الفيروس أدى إلى 114.6 مليون إصابة و97.1 مليون حالة أعراض و 5.6 مليون حالة دخول إلى المستشفى منذ شهر فبراير 2020 إلى مارس 2021.

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن هذا يعني أن إجمالي الإصابات يقدر بنحو 4 أضعاف ما تم الإبلاغ عنه رسمياً.

وأعلنت الهيئة الصحية بمقاطعة «نوفيل أكيتين» الفرنسية، أمس الخميس، رصد إصابة بالطفرة الهندي لـ«كورونا» لدى مريض عائد من الهند، وقال المدير المحلي للهيئة الصحية، بونوا إلبود، لقناتي «بي اف ام تي في» و«سي نيوز»: «لقد حددنا المتحور الهندي في إصابة بمنطقة (لو-اي-جارون) لدى مريض عاد من الهند»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

غدا.. إعادة فتح الحدود البرية بين البرتغال وإسبانيا أمام جميع الرحلات

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، إعادة فتح الحدود البرية مع إسبانيا أمام جميع الرحلات بدءًا من غدا السبت، وجاء ذلك بعد أكثر من 3 أشهر من فرض قيود وعمليات تفتيش على الحدود بين البلدين للحد من انتشار الإصابات بـ«كورونا».

وتلقى زعيم «التيار الصدري» في العراق، مقتدى الصدر، أمس الخميس، لقاحا مضادا لـ«كورونا»، فيما حث العراقيين على أخذ اللقاح.

قال سماحته:

اخذت اللقاح من اجل الشعب،،، فلا تخذلوني

هلموا لاخذ اللقاح جزيتم خيرا pic.twitter.com/QDdm3A5bWW — وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) April 29, 2021

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن سلامة العراقيين في الهند أولوية قصوى للحكومة العراقية، وأن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة تستعد لإطلاق رحلات لإجلاء العالقين في الهند، مضيفا إن السلطات بانتظار الموافقات الرسمية لبدء عملية إجلاء العراقيين العالقين في الهند.