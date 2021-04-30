فيديو.. لحظة سقوط منصة جبل ميرون في إسرائيل ومقتل 44 وإصابة 200

أصيب نحو 200 شخص في تدافع ضخم وانهيار منصة في جبل الجرمق «جبل ميرون» شمال إسرائيل، خلال احتفال المستوطنين بعيد «لاج باعومر» الديني، أو «عيد المشاعل»، فيما قالت مصادر طبية إن نحو 44 قتيلا على الأقل سقطوا جراء الحادث.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت في العام الماضي 2020، تنظيم تلك المناسبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وساعدت 6 مروحيات، سيارات الإسعاف في نقل المصابين إلى مستشفيات مدينتي نهاريا وصفد شمال إسرائيل، فيما قالت طواقم الاسعاف، إن المأساة وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود في رحلة دينية سنوية إلى قبر «الحاخام شمعون بار يوحاي» على جبل ميرون «جبل الجرمق» الواقع على مقربة من «صفد» وأسفرت عن وقوع عشرات القتلى.

אסון הר מירון: שניות לפני האסון pic.twitter.com/eVUlHfgw1v — חמ"ל חדשות מתפרצות (@hamalnews) April 30, 2021

من جانبها، أعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وقف الرحلات والحافلات المتوجهة الى الجبل، ومنع دخول الجمهور الى موقع الحادثة، لتسهيل عملية نقل المصابين.

وكانت فرق الإسعاف قالت في وقت سابق، إن الحادث نجم عن انهيار مدرجات خلال احتفال «لاج باعومر» الديني أو «عيد المشاعل» في جبل ميرون في الجليل، لكنها عادت وأوضحت أن الضحايا سقطوا نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال تدافع.

״הפרוזדור״ לאחר הפינוי pic.twitter.com/bIM663vIvh — Real News IL (@RealNewsIL) April 30, 2021

سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بتجمع 10 آلاف شخص على الأكثر في محيط القبر

ورغم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سمحت بتجمع 10 آلاف شخص على الأكثر في محيط القبر، لكن منظّمي الحفل أشاروا إلى أن أكثر من 650 حافلة استؤجرت لنقل المشاركين إلى المكان، أي ما لا يقل عن 30 ألف شخص، في حين أكدت الصحافة الإسرائيلية، أن عدد الذين تقاطروا إلى المقام بلغ 100 ألف.

מירון,רגעים לאחר האירוע pic.twitter.com/Bhg0j1aQJF — Real News IL (@RealNewsIL) April 29, 2021

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، إن حادث انهيار الجسر يمثل كارثة فادحة.