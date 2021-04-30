«الداخلية» تُشارك الأطفال المرضى بالمستشفيات الاحتفال بشهر رمضان

أجرى وفد من قطاع حقوق الإنسان زيارة إلى مستشفى أبوالريش للأطفال، حيث جرى إهداء الصغار بعض الهدايا العينية وملابس العيد، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع جميع أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وقد كان لتلك الفعاليات بالغ الأثر في إدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال، حيث أعرب أهليتهم عن امتنانهم وتقدموا بالشكر إلى وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية وحرصها على مشاركة الأطفال الاحتفال بمختلف المناسبات.