محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال الجاري تنفيذها بالمحطة الإنتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط على مساحة فدانين بهدف وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة بناءاً على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

يأتي ذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO" والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.

رافقه خلال الجولة عيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط. وتفقد المحافظ الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحطة الوسيطة واطمأن على معدلات التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع والجدول الزمني المقرر لمراحل المختلفة حتى الانتهاء من المشروع وتشغيله.

المحافظ يشدد على الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة والإجراءات الإحترازية

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة كالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة مشدداً على الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أهمية تفعيل منظومة جمع القمامة من المنازل وتكثيف حملات التوعية للمواطنين والمجتمع بأهمية التخلص الأمن من المخلفات الصلبة والقمامة لرفع مستوى النظافة العامة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز فضلاً عن ضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة في حل مشكلة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والنهوض بمنظومة النظافة والحفاظ علي البيئة ودمجها في خطط التنمية المستدامة.