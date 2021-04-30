قبل شم النسيم.. ضبط 7 أطنان «رنجة وفسيخ» فاسد بالغربية

شنت مديرية الطب البيطري بالغربية، حملة موسعة لضبط السلع الغذائية الفاسدة وأسماك الملوحة غير الصالحة للاستهلاك الأدمى، أسفرت عن ضبط 7 أطنان أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وتمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالإشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الجمعة، من ضبط 7 أطنان أسماك مدخنة «رنجة»، وأسماك «هارنج وفسيخ»، داخل 3 مصانع فى مركزى طنطا وكفر الزيات، قبل طرحها بالأسواق استعدادا لبيعها فى أعياد الربيع وشم النسيم.

حملة تفتيشية موسعة لضبط السلع الغذائية الفاسدة قبل شم النسيم

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، ترأس حملة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وأطباء الإدارة البيطرية بطنطا وكفرالزيات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، على بعض مصانع الأسماك المدخنة «الرنجة»، بمركزى طنطا وكفرالزيات، أسفرت عن ضبط 7 أطنان أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتحررت 3 محاضر مخالفات لـ 3 مصانع.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

وتنفذ مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، حملات للتفتيش على بعض مصانع الأسماك المدخنة «الرنجة»، بمركزى طنطا وكفرالزيات، وأسفرت حملة سابقة عن ضبط 3 أطنان و500 كيلو أسماك «رنجة» و«هارنج» غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم تحرير 4 محاضر مخالفات لعدد 4 مصانع، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.