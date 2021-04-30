كيف تتأكد من جودة الرنجة والفسيخ في شم النسيم.. «الهيئة البيطرية» توضح

قال الدكتور ياسر شريف، مدير عام التفتيش بالهيئة البيطرية، إن هناك استعدادات للهيئة لضبط المخالفات بالتنسيق مع الإدارات الأخرى بالاشتراك مع الجهات الرقابية وشرطة التموين، من أجل وصول منتج غذائي آمن وجيد للمستهلك، لكي يكون صالح للاستهلاك بتكلفة جيدة بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

وأضاف «شريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، أن معظم المنتجات يتم تصنيعها محليا بعد استيراد أسماك الهيرانج من الاتحاد الأوروبي لصناعة الرنجة وفق معايير قياسية تحددها الدولة المصرية، بحيث تأخذ المصانع الأسماك من أجل تحويلها لتكون مناسبة لاستخدام الجمهور المصري.

وأوضح مدير عام التفتيش بالهيئة البيطرية، أن أي منتج يتم تدواله في الأسواق من الأسماك المملحة أو المدخنة، له مواصفة قياسية حسب اشتراطات وضوابط الدولة المصرية، حيث يتم قياس درجة التمليح ومدة التخزين وأماكن التخزين.

ووجه «شريف»، عدة نصائح للمواطنين عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة، مطالبا بالشراء من أماكن معتمدة موثوق فيها وليس من الباعة الجائلين، حيث تتبع الأجهزة الرقابية هذه المنتجات وتحرير مخالفات ضدها منوها أنه يمكن تمييز المنتج الجيد من الردئ من خلال التأكد من اللون الذهبي للرنجة وعدم وجود قشور عليها من الخارج، أما الفسيخ فيجب أن يكون السمك من الخارج به قشور ولونه فضي مع وجود لمعة في العين وعدم تهتك اللحم من الداخل، ويكون لونه ورديا وليس بنيا أو هناك سوائل مدممة به.