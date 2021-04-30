بسبب كورونا.. استمرار غلق شواطئ رأس البر في دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على الاستمرار في غلق جميع الشواطئ بمدينة رأس البر خلال أعياد شم النسيم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

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غلق الشواطئ و تكثيف الدوريات

ووجهت«المحافظ» تعليماتها للوحدة المحلية بالمدينة بتكثيف الدوريات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لغلق الشواطئ وخلوها تمامًا من المواطنين لمجابهة إنتشار فيروس كورونا و حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أيضاً على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية و التعامل الحاسم مع إية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات.

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وفي سياق متصل أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، رفع درجة الاستعداد بكافة منافذ تقديم الخدمة الصحية بدمياط.

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منع الإجازات

كما تم منع جميع الأجازات للأطباء، وذلك استعدادا للاحتفال بأعياد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد القيامة وأعياد شم النسيم، وذلك من يوم الخميس الموافق 29 أبريل، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 مايو، هذا إلى جانب رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

وفي سياق منفصل تابعت محافظ دمياط، أعمال الرصف بالأسفلت التى بدأت بشارع الثورة بمدينة كفر سعد ضمن عمليات التطوير التى يجريها جهاز الساحل الشمالي الأوسط هنالك.

وأوضحت «المحافظ»، أن المنطقة تشهد مشروعا متكاملا للتطوير والتنسيق الحضارى باعتبارها من أهم المناطق بالمدينة، إذ يتم رفع كفاءة الجزيرة الوسطى و أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء وإنشاء أرصفة جانبية و أماكن لانتظار السيارات و كذا شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار.

ونوهت محافظ دمياط إلى استكمال أعمال الرصف و مخطط التطوير بالمنطقة وفقاً لخطة وجدول زمنى محدد.