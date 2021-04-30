القليوبية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

سجلت محافظة القليوبية اليوم الجمعة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب البيانات سجلت مدينة بنها الأعلى في نسب الإصابة بـ 5 حالات تلتها مدينة طوخ بـ 4 حالات والخانكة ب3 حالات وكفر شكر وشبين القناطر بحالتين لكل منهما والقناطر الخيرية بحالة واحدة فيما سجلت 5 مدن ومراكز أخرى صفر إصابة بالفيروس هي «العبور وشرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب وقها»، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم بالقليوبية عند 15824 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات اليوم على الأرقام التالية: « مركز ومدينة الخانكة 1280 ، والعبور 213 حالة، والقناطر الخيرية 983 ، وبنها 4914 حالة ، وشرق شبرا 1603 وغرب شبرا 1528 وشبين القناطر 1048 وطوخ 2088 وقليوب 1134 وقها 106 وكفر شكر 927 ».

بنها التعليمي تستقبل 12 حالة إشتباه كورونا

وقالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات لها، إن المستشفى استقبل اليوم 12 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ3 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت خليفة أن المستشفى يضم 57 حالة منهم 15 حالة بالعناية المركزة و 42 بالقسم الداخلي، موضحة أن جميع المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.

القليوبية تناشد المواطنين إتباع الإجراءات الإحترازية

وناشدت محافظة القليوبية مواطني المحافظة إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتطهير الأيدي باستمرار لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .

وأهابت المحافظة بأصحاب المطاعم والمحلات بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكدس المواطنين، والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع تعرض المنشآت للعقوبات الواردة فى قرارات مجلس الوزراء.