حالة الطقس اليوم في مرسى مطروح.. دافئ نهارا معتدل ليلا

تشهد حالة الطقس اليوم في مطروح، استقرارا في درجات الحرارة، نهار اليوم الجمعة، الثامن عشر من شهر رمضان، وترتفع درجات الحرارة التي تصاحبها أشعة الشمس ما بين الدافئة إلي الحارة، مع طقس معتدل ليلاً، فيما بدأ أهالى المدينة الساحلية تخفيف الملابس لاستقبال الموجه الحارة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتي توقعت استمرارها لمدة 6 أيام في نهار رمضان.

طقس مرسى مطروح اليوم

وتوجه أهالي المدن الساحلية في محافظة مطروح مثل مرسى مطروح والسلوم والعلمين، إلى الكورنيش، للاستمتاع بنسيم البحر، وخرجت بعض الأسر تتوجه إلي بعض الشواطيء للإفطار عليها بعيدا عن أجواء المنزل التقليدية، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا على المدينة الساحلية، وذلك قبل أيام من استقبال عيد شم النسيم، وهو بداية نزول المواطنين مياه البحر، في الأماكن غير المسموح بها بسبب الإغلاق الكامل لجميع الشواطئ تطبيقا للإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لفيروس كورونا المستجد.

تحذيرات الطقس

وحذرت مديرية الشئون الصحية في مطروح من التعرض لأشعة الشمس خاصة في المناطق الصحراوية، ومع هبوب رياح ساخنة على المدينة الساحلية وموجة الحر التي تسيطر علي نهار رمضان علي مدار ساعات الصيام، مع ضرورة ارتداء القبعة خلال التواجد في الشوارع، وطالبت المواطنين بتخفيف الملابس خاصة مع عدم ارتفاع درجات الحرارة مرة أخري بشكل كبير.

حالة الطقس اليوم

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل، أن تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ومنها مرسى مطروح بينما أشار خبراء الأرصاد إلى حالة الطقس ليلا، إذ تسود أجواء معتدلة على أنحاء البلاد كافة.