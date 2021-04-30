موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 19.. ماذا سيفعل صابر بكتب السحر؟

يتصدر مسلسل المداح للفنان حمادة هلال محرك البحث الشهير «جوجل» منذ بداية عرضه على شبكة قنوات «النهار» في ليلة رمضان، لذا بدأ المتابعون في البحث عن موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 19 لمتابعة آخر مستجدات المسلسل بعد اشتعال أحداثه في الحلقات السابقة.

موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 19

موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 19 يوميًا الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة «النهار»، والإعادة الأولى الساعة 04:05 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة 4 عصرًا، ويعرض عبر فضائية «النهار دراما» الساعة 10 مساءً.

المسلسل من بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هادي خفاجة، حنان سليمان، محمد عز، ومحسن منصور، عبير فاروق، محمد الصاوي، تامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

ملخص أحداث مسلسل المداح الحلقة 18

وشهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 18 الاطمئنان على والدة حمادة هلال، الذي يجسد شخصية «صابر»، بعد أن أكد لهم الدكتور المعالج، أنّ العملية تمت بنجاح وأنّها في حالة مستقرة.

كما يقابل «صابر» «أدهم أبو الصفا» أحد أهم رجال الأعمال، والذي يطلب منه أن يفرق بين شقيقه وزوجته عن طريق «عمل» وذلك بعد أنّ أكد له الأول أنّ زوجة شقيقه هي المسؤولة عن إدمان ابنته للمخدراتم، ليرفض «صابر» هذا الطلب بشدة، مؤكدًا أنّه لا يسلك إلا طرق الخير فقط.

وتنتهي أحداث الحلقة، بأجواء من السحر واستخدام الكرامات، يُجريها «صابر» لمعرفة من المسؤول عن سرقة الذهب.