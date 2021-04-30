آخر أخبار كورونا في مصر.. مدبولي يطمئن على الوضع الصحي في كفر الشيخ

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة من الفيروس، يحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الإطمئنان على الوضع الصحي في كفر الشيخ، بشكل مستمر، بهدف تأمين احتياجات المحافظة من الأدوية والمستلزمات خلال الموجة الثالثة من فيروس كورونا، والتأكد من توفر أسطوانات الأكسجين في المستشفيات المختلفة وبخاصة مستشفيات العزل.

الوضع الصحي في كفر الشيخ.. تعرف على آخر أخبار كورونا في مصر

وأجرى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وذلك للاطمئنان علي الوضع الصحي في كفر الشيخ، وبحث الوضع الراهن لفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وقررّ توفير جهاز أشعة مقطعية ثابت لمستشفى كفر الشيخ العام، وجهاز أشعة مقطعية آخر لمستشفى دسوق العام، وذلك خلال 48 ساعة، لافتًا إلي توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمن أخر أخبار كورونا في مصر، وفق ما صرح به أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة.

آخر أخبار كورونا في مصر.. نسب الاشغال بالمستشفيات

وفي إطار أخر أخبار كورونا في مصر ومستجدات الفيروس، أكد المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، تلقى اتصالاً هاتفياً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقب اتصال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان على الوضع الصحي في كفر الشيخ، ومتابعة الجهود المبذولة من وزارة الصحة في أوضاع جائحة فيروس كورونا داخل المستشفيات، وكذلك نسب الاشغال وتردد المواطنين، وعدد الأسِرة، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات، وأماكن العزل على مستوى المحافظة، ومناقشة عدد من الاجراءات المتبعة من جانب مديرية الصحة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

زايد تطمئن على الوضع الصحي في كفر الشيخ

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدت بتوفير محطة تنكية ثابتة لغاز الاكسجين، وذلك في إطار الإطمئنان على الوضع الصحي في كفر الشيخ، و تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلي التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة علي مدار الـ 24 ساعة، للتعامل مع التداعيات، بالإضافة إلى تفعيل لجان المرور علي المستشفيات، وكذا تركيب مظلات علي تنكات الاكسجين لحمايتها من العوامل الجوية، كذا متابعة نسب استهلاك كميات الأكسجين أول بأول والعمل على توفير مخزون منه، لتلبية احتياجات المستشفيات.