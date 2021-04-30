تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز: تخضع لجلسات أكسجين

كشفت مصادر مقربة من الفنانة دلال عبد العزيز، عن تطورات حالتها الصحية، إثر إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام، حيث لا تزال تخضع للعلاج حتى الآن.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن دلال عبد العزيز، تواجه صعوبة في التنفس، وتخضع لجلسات أكسجين من آن لآخر لتنظيم عملية التنفس، داعية أن تتجاوز تلك المحنة الصحية بسلام.

وعن أنباء نقلها إلى أحد مستشفيات العزل، خلال الساعات الماضية، قالت المصادر، إنه لم يتسن لهم التأكد من الأمر بعد، في ظل عدم رد أفراد العائلة على اتصالات الأصدقاء المُقربين لهم، وكذلك أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، في الأيام الأخيرة.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، خلال تصوير مسلسل «عالم موازي»، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الجاري، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، باعتباره مكون من 15 حلقة فقط.

وتدور أحداث المسلسل داخل مدينة وتقابل مجموعة من الأشخاص وتتعدد المواقف والأزمات بشكل كوميدي، ولم تكن تلك التجربة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم التي تقدم من خلالها عملا مكونا من حلقات قليلة، حيث سبق وقدمت في عام 2019، 3 شخصيات مختلفة في عمل واحد وذلك من خلال مسلسل «بدل الحدوتة 3» وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا.

مسلسل «عالم موازي» إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال، ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.