أستاذ طب شرعي وسموم: تناول هذا النوع من الأسماك يؤدي للوفاة

ثلاثة أيام تفصل المصريين عن يوم شم النسيم الذي يأتي خلال العام الحالي بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وحذرت الدكتور مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، من تناول هذا النوع من الأسماك الذي يؤدي إلي الموت بسبب ما يوجد به من سموم.

«مها»: يجب التأكد أثناء شراء فسيخ شم النسيم أن السمكة بوري

وأضافت أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية طب الأسكندرية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه يجب على كل المواطنين أثناء شراء الفسيخ من الأسواق قبل شم النسيم أن يتأكدوا من أن نوع السمك هو «البوري» وليس سمكة الأرنب «القارض»، وأنه يمكن التمييز بين السمكتين من خلال الشكل، حيث إن شكل سمكة البوري معروف ويمكن مشاهدته من خلال البحث على شبكة الإنترنت.

وأكدت «مها» أن سمكة الأرنب مُحرم صيدها أو بيعها أو أن يتم تداولها داخل مصر، حيث إن هذه السمكة تحتوي على نوع من أقوى أنواع السموم بل والأكثر فاعلية، حيث أنه ليس له طعم أو رائحة، وبالتالي لا يمكن التعرف عليه أثناء تناوله، وأشارت إلى أن السم الموجود في هذه السمكة لا يتكسر سواء بالحرارة أو الغليان.

أستاذ السموم الإكلينيكية: لا يتوفر مصل للسم الموجود في هذه السمكة

وأوضحت أستاذ السموم الإكلينيكية أنه لا يتوفر أي مصل مضاد لهذا النوع من السموم الموجود داخل سمك الأرنب، حيث إنه تتواجد داخل سمك الأرنب غدد سامة أسفل الجلد وإلى جانب النخاع والأحشاء، وتحديدا الكبد، بل ويمتد السم أيضا ليصل إلى لحم السمكة.

وتابعت «مها» أن تناول هذه السمكة وتحديدًا الأجزاء السامة منها يؤدي إلى تسمم الشخص وتؤدي إلى الوفاة في حالة عدم تلقي الشخص للعلاج في الوقت المناسب، وتتوقف الفترة التي تظهر فيها الأعراض وبين الوفاة في حالة عدم توجهه للمستشفى وتلقي الإسعافات والعلاج على عمر الشخص، وحالته الصحية، وكمية السمك التي تناولها.

أعراض تناول سمكة الأرنب بدل البوري في شم النسيم

وحددت أستاذ السموم الإكلينيكية أعراض تناول هذه السمكة وهي تبدأ في الغثيان وآلام بالبطن مع ترجيع وإسهال، وقد تؤدي أيضا إلى هبوط في ضغط الدم، مع انخفاض في معدل ضربات القلب، كما أنها تؤدي إلى التأثير على الجهاز العصبي والذي يتمثل في أن يشعر الشخص بالتنميل، مع ضعف العضلات، بالإضافة إلى شلل عضلات الجسم، وأيضا فشل التنفس والغيبوبة، وهنا يجب أن يدخل الشخص إلى الرعاية الحرجة ووضعه على جهاز تنفسي.