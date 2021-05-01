حالة الطقس اليوم السبت 1-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم السبت، الموافق 1 مايو، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيانها، إلى أن حالة الطقس غدا ليلًا، ستكون معتدلة على أنحاء البلاد كافة.

وعن الظواهر الجوية، توقع خبراء الأرصاد وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 21

الإسكندرية 32 20

وادي النطرون 34 19

طنطا 36 21

شبين الكوم 37 21

دمنهور 35 20

بلطيم 29 20

مطروح 33 19

السلوم 36 18

سيوة 40 22

بورسعيد 30 20

دمياط 31 19

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 21

العريش 30 20

رفح 31 19

رأس سدر 37 19

نخل 35 18

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 29 17

الطور 34 21

شرم الشيخ 39 25

الغردقة 38 24

مرسى علم 36 23

الفيوم 38 21

بني سويف 38 21

المنيا 39 23

أسيوط 39 23

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

إدفو 40 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 42 25

شلاتين 34 25

أبورماد 36 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 35 24

كيفية تجنب أضرار الموجة الحارة

ووجه الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، واستشاري الأمراض الجلدية، عدة نصائح للمواطنين لتجنب موجات الحر الشديد عبر صفحته على «فيس بوك» منها:

- الحرص على ارتداء ملابس قطنية بيضاء أو فاتحة اللون.

- تجنب الوقوف أو السير تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة دون غطاء على الرأس.

- الحرص على الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور.

- الإكثار من تناول الخيار والبطيخ والكنتالوب.

- الحرص على الاستحمام صباحًا ومساءً مع استعمال صابون الجلسرين ودون «ليفة».