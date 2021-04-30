نيللي كريم عن سبب بكائها في مسلسل «ذات»: حسيت إني كبرت وتخنت

واجه «شيخ الحارة» الفنانة نيللي كريم بأن بكت عندما ارتدت ملابس شخصيتها في مسلسل «ذات» ورأت نفسها في المرآة، وطلبت من المخرجة كاملة أبوذكري عدم استكمال التصوير، فردت عليه الفنانة بإقرارها بذلك بالفعل.

وقالت «كريم»، خلال حوار ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إن سبب بكائها في مسلسل «ذات» عندما رأت نفسها في المرآة، قائلة إن المسلسل يتكون من مراحل عمرية مختلفة حيث تبدأ وهي عمرها 18 سنة ثم 30 ثم 40 وهكذا، وخلال الوصول لمرحلة الشيخوخة ارتدت «البونية» وترتدي أشياء تجعلها سمينة.

وتابعت: «بصور كل يوم أوتوماتيك، وفي يوم من الأيام خلصت المكياج ولبست كل حاجة وروحت غرفة المكياج عشان نسيت حاجة وكان فيه مراية في الجنب وأنا معدية أجيب الشنطة بصيت للمراية قولت لنفسي هي مين دي؟ يا مرايتي يا مرايتي قوليلي إيه حكايتي، حسيت إني تخنت وكبرت، وابتدت الدموع تسح».

وواصلت: «المنتج ماجد يوسف شافني وقالي مالك قولتله أنا تعبانة أوي وعمالة أعيط ومش عارفة أشرح له إيه، وقولتله ممكن أستاذة كاملة تيجي، فكاملة جت وقالتلي مالك يا نيللي؟ وأنا عمالة أعيط، ونانسي عبدالفتاح مديرة التصوير قالتلي مالك يا حبيبتي؟ وأنا عمالة أعيط، قولتلهم ممكن أطلب منكم طلب ممكن نفركش النهاردة مش قادرة، خفت أقولهم على السبب يقولوا أنت تافهة أوي أو فيه تخلف ما، وبالفعل فركشنا وروحنا البيت، ودي أول مرة أعملها».

واستكملت: «لما روحت البيت استحميت ولبست بنطلون كونترول وعملت شعري ومكياج وبصيت للمراية وقولت لا زي ما أنا».