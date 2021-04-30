السيسي: أنا عايز سوق سيارات مش موجود غير في مصر.. ويشتغل كل يوم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء سوق للسيارات لا يوجد مثله إلا في مصر فقط، وأن يعمل يوميا.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية عبر موقع «يوتيوب» يرصد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدد من الأماكن، ومنها سوق السيارات، حيث قال الرئيس للقائمين على المشروع: «أنا النهاردة بعمل الكلام ده على 57 فدانًا، هل أعمله عشان يشتغل مرة واحدة في الأسبوع! أنا هخليه مكان يصلح للعمل على مدار الأسبوع، والمكان ده جديد، إضافة أنكم تحطوا أماكن للبنوك علشان المواطن يخلص معاملاته، أنا عايز سوق سيارات مش موجود غير في مصر».

وخلال الجولة توقف الرئيس لعدد من المواطنين، حيث وجه أحدهم رسالة له، وقال: «عايزين خدمات هنا يا ريس».

وطلب السيسي حضور المواطن إليه وسأله عن طلباته، فأجاب: «عايزين أماكن تضللنا، وعايزين نحس إن هنا أحسن من مدينة نصر، وعايزين فحص للسيارات التي سوف نشتريها، وربنا يوفقك».

ورد الرئيس على المواطن: «عايز أقولكم على حاجة، إنه أنا جاي النهاردة عشان اطمن على كل اللي بتفكروا فيه وزيادة، وهنا عاملين مناطق انتظار ولسة مش مسقوفة، والكلام اللي أنتم طالبينه بوجود مكان للفحص والتسجيل والكافيرتيات والمطاعم، وكمان هنحط في السوق ده ماركات عربيات جديدة، إضافة للسوق»، مضيفا: «وإن شاء الله خلال ثلاثة أو أربعة أشهر ستجدون مكانا مش موجود غير في مصر، عشانكم وعشان كل مصري عايز خدمة من هنا».

وأضاف الرئيس: «كل اللي أنت بتفكر فيه معمول، وإحنا لسة شغالين، وهيكون فيه إطفاء للحريق، وإسعاف، وكل حاجة هتكون موجودة وزيادة».

في السياق، أشاد عدد من المواطنين بالإنجازات التي ينفذها الرئيس في السنوات الأخيرة، وقال أحدهم: «ربنا يبارك في عمرك، وإن شاء الله ربنا يعينك على اللي أنت بتعمله، ويجعله في ميزان حسناتك»، بينما قال آخر: «أول مرة اشتري وكنت عايش في فرنسا، ومنبهر باللي بتعمله وربنا يبارك لك، وإحنا بنحبك».