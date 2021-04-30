الطفلة «ريما» بطلة تريند «فلاحة»: مالهاش في الشهرة وتعشق التمثيل (صور)

لم يتجاوز عمرها الـ7 أعوام، إلا أنها وقفت أمام الكاميرا لا تهاب منها، واستطاعت في مشهد صغير داخل مسلسل «خلي بالك من زيزي»، أن تجعل كل المشاهدين يشعرون باستفزاز وانزعاج منها بسبب تجسيدها لدور طالبة تتنمر على زميلتها في الفصل بالمدرسة بقولها لها «إنتي فلاحة» ، لتثبت «ريما مصطفى» جدارتها في التمثيل وموهبتها التي ربما تكون ورثتها عن والدها الممثل بالمسرح، وسرعان ما انتشرت صور و«كوميكسات» لها على السوشيال ميديا، سواء للإشادة بها أو على سبيل المزاح.

وفي مسلسل «خلي بالك من زيزي» من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، سلط الضوء على مرض «ADHD»، الذي يعني فرط الحركة وقلة الانتباه، من خلال دور الطفلة «تيتو» التي تؤدي دورها ريم عبد القادر، وتعاني من تنمر الآخرين عليها بسبب اسمها الحقيقي «عطيات» كما أنها انتقلت لمدرسة جديدة بعد أن جاءت من المنصورة مع والدتها إلى القاهرة، الأمر الذي جعل الممثلة الصغيرة «ريما مصطفى» التي تجسد دور أحد زملائها في الفصل تتنمر عليها بقولها «إحنا عرفنا في فصلك إن انتي اسمك عطيات مش تيتو وأن إنتي كمان فلاحة يا كدابة».

مشهد الطفلة ريما، أصبح «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي وحديث كثيرين هذه الأيام، كما لا تزال تنتظرها مشاهد في المسلسل وهي تزعج «تيتو» بشكل دائم.

إيناس كمال، والدة الطفلة ريما مصطفى، حكت لـ«الوطن» أنها كانت تذهب اللوكشين مع ابنتها، ولكنها لم تحضر لحظات التصوير، لرعايتها لابنها كما أنها طلبت منها أن تكون بعيدة عنها، حتى لا تتشتت وتستطيع التمثيل وهو ما نفته الأم: «كنت بتفرج على دورها في التليفزيون زي زي الناس عادي لأول مرة، أول ما شوفته اتفاجئت وقولتلها إيه الغل اللي إنتي عاملاه ده».

وشاركت ريما في مسلسل «خلي بالك من زيزي» عن طريق الصدفة، موضحة إيناس: «كنا في مكتب كاستينج، وقابلنا المخرج المنفذ محمد طاهر، واتكلم معاها شوية، وسأل ريم تقدر تحفظ مشهد وتدخل تمثله قالت له: آه أعرف وفعلا اختاروها».

ووصفت إيناس ابنتها ريما بـ«الذكية»، حيث اعتادت في المنزل أن تراجع المشاهد الخاصة بها: «ولما بتقف قصاد الكاميرا بتتحول.. بتبقى حد تاني هي مش بتحب تطلع اللي عندها كله قدام حد. بس لو في الدور بتطلع كل مجهودها، هي شخص مسؤول أوي».

شغف ريما بالتمثيل جاء منذ أن كانت تبلغ من عمرها 4 سنوات بسبب والدها ممثل المسرح «مصطفى سليم»، مشيرة إيناس إلى أنه يجلس لتدريبها وتعليمها منذ اكتشاف موهبتها في التمثيل ومشاركتها في الأعمال الفنية: «بيفهمها وبيكلم معاها ويقولها إحنا بنفهم مش بنحفظ عشان لو حفظنا لو نسينا هتقعي لازم تفهمي بتقولي ليه الكلمة دي عشان فرحانة مثلا ولا مضايقة ولا متغاظة، افهمي عشان تعرفي تعملي الدور صح».

وبالنسبة للمشهد الشهير عن كلمتها «إنتي فلاحة» حكت إيناس أن ابنتها لم تكن تفهم لماذا هذه الكلمة مزعجة أو سيئة، فهي ترى أن الفلاح هو المزارع الذي يزرع الأرض: «هي عارفة يعني إيه تنمر بتاخد كورس قرآن وبتحفظه، وبتاخد برده سلوكيات وأخلاقيات، واتكلموا فيه عن التنمر، بس كلمة فلاحة دي هي مش فاهمة المقصود منها، بتقولي إيه الخناقة في فلاحة».

وحاولت إيناس أن تجعل ابنتها تتفاعل مع كلمة «فلاحة»، أثناء تجسيدها الدور من خلال طريقة تناسب سنها: «قولت هي مش هتفهم ليه فلاحة تنمر في المشهد، فقولتلها طيب بصي إنتي إيه اكتر كلمة في حياتك تسمعيها ممكن تضايقك أو عيب أوي، قالتلي كلمة غبية، هي شايفها أوحش كلمة وبتضايق لو حد قالها كده حتى بتهريج فقولتلها أوكي.. قوليها بنفس إحساسك عن الكلمة دي، ففهمت ودخلت قالتها بالطاقة دي، وهي شايفة إن فلاحة دي بقت هزار والموضوع عكس مبقاش تنمر بعد ما قالتها في المشهد».

وحكت ريما مصطفى لـ«الوطن» عن تجربتها في مسلسل «خلي بالك من زيزي» ومسلسل «وكل ما نفترق»، موضحة أن «فلاحة» تعود معناها للمزارع الذي يزرع في الأرض: «أنا اتفرجت على نفسي وكنت مبسوطة أن الناس قعدت تبعتلي حاجات بعد المشهد ده لأنه كان حلو، وهو عجبني ومكونتش متخيلة إني هعملوا كويس أوي كده، والناس قالولي إنتي شاطرة جدا برافوا عليكي»، كما أشاد بها فريق العمل بالمسلسل وفقا لقولها.

وتحدثت الطفلة عن سعادتها لرد فعل المحيطين بها عن دورها في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، وأنها تحب التمثيل جدا وأن والدها هو من يساعدها: «نفسي لما أكبر أكون ممثلة ومدرسة عشان أنا بحب المدرسين وهما بيشرحوا وكمان بحب الإنجليش، ممكن ابقى الإتنين».

وعن هل تعلم معنى كلمة «تنمر»، شرحت ريما أنها: «يعني حد بيتريق على حد»، وبالنسبة لسؤال هل تعرضت من قبل للتنمر؟ ردت قائلة: «عمر ما حد اتنمر عليا ولا أنا اتنمرت على حد، لكن شوفت ناس بتتنمر، وبزعل من ده وبروح ادافع عنه».

ومن أكثر الفنانات المفضلات لريما، فهي الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة هنا الزاهد: «نفسي ابقى زي دنيا سمير غانم وهنا الزاهد بحب الحاجات الكوميدية وبحبهم أوي».

دور ريما مصطفى في مسلسل وكل ما نفترق

وظهرت ريما مصطفى في مسلسل «وكل ما نفترق»، بطولة ريهام حجاج، حيث إنها تجسد دور طفلة صعيدية موضحة والدتها: «هي زي الدلالة بتاعت القرية طفلة عارفة كل حاجة كل ما ريهام حجاج تروح في حته تستعين بيها أو عايزة تعرف حاجة تسألها وبتكلم اللهجة الصعيدي أنا حفظتها والمصحح كان يقولها تقول إزاي».

بداية ريما مصطفى في التمثيل

ريما مصطفى، التي تدرس في ثانية ابتدائي، بدأ شغفها بالتمثيل منذ أن كانت تبلغ من العمر 4 أعوام، حيث اعتادت على رؤية والدها في المسرح كونه ممثل، فعندما تعود للمنزل بعد عرض المسرحية، يكتشف أسرتها أنها استطاعت حفظ المشاهد وتردد الكلمات بالأداء التمثيلي: «في يوم حد من فريق الإنتاج تامر محسن كان طالب أطفال عشان يعملوا الفيلم التسجيلي بتاع افتتاح مسجد الفتاح الحليم والكاتدرائية، ونزل وقعد يتعرض 3 أسابيع، وهي الوحيدة اللي علقت مع كل الناس، حتى أن سعدي جوهر قالي الرئيس كان عايز يشوفها وسأل عليها كان فاكرها في الاحتفال».

وذكرت إيناس أن تامر محسن، وصف ابنتها بـ«موهوبة وشاطرة جدا»، لذلك قررت الأم الانتباه إلى ريما والتركيز معها: «وطلبها معاه في برنامح ماما دوت أم، وبرده كانت مميزة أوي، وكانوا عاملين كاستينج للموسم الـ3 وكان مخرج تاني أحمد الجندي ودخلت واتقابلت»، وكان أول مسلسل تشارك فيه الطفلة الممثلة هو «أسود فاتح»، وظهرت فيه ابنة الفنان أحمد فهمي.

وأنهت إيناس حديثها قائلة، إن ابنتها لا تهتم بالشهرة ولكنها لديها شغف وسعادة كبيرة خلال تصويرها المشاهد: «الشهرة مش واكلة دماغها هي بتنبسط بالدور، وأصحابها فرحانين بيها أوي وهي لسه مش مدركة رد فعل الناس، معندهاش فيسبوك».