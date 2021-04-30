مسلسل موسى الحلقة 18.. محمد رمضان يصارع الموت بعد إطلاق النار عليه

تدور أحداث مسلسل موسى الحلقة 18، حول محاولة المعلم وهبة، الفنان سيد رجب، قتل «موسى» الفنان محمد رمضان، في أثناء سفره لتهريب الساعات إلى غزة، عن طريق تسليط صبيه البلطجي «أورمة» ليقضي عليه خلاص سفره، وبالفعل نجح البلطجي في التخفي واقترب منه وأطلق النار عليه، ليخر موسى أرضًا، وينازع الموت تحت أقدام الركاب.

مسلسل موسى الحلقة 18

وظل موسى ينازع الموت ولكن ليس بآهاته، ولكن باسم شقيقته «شفيقة» والتي ينادي عليها وهو يصارع الموت، ومن حوله الركاب يحاولون إنقاذه، في خوف من بعد المسافة حتى غزة.

وتتزوج شفيقة من «شهاب باشا» الفنان صبري فواز، وتعيش لحظات سعيدة بفستان زفافها، قبل أن تعكرها عليهما «شويكار» شقيقة شهاب، والتي جاءت لتوبيخ شفيقة، قبل أن يطردها شهاب ويأخذ حق زوجته الجديدة.

ويعطي المعلم وهبة، صبيه أورمة، مالا مقابل قتله لموسى ويجعله يعود للعمل، وتتساءل «المعلمة حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب، عن سبب تلك الأموال والشك يروادها بأنها تخص موسى، ليبلغها شقيقها بأنه سرق البضاعة وهرب إلى بلده في الصعيد.

وينقل الركاب موسى إلى المستشفى ويظل في حالة خطرة، بعد إطلاق النار عليه، ويغوص في بحر الأحلام وهو نائم، ليرى والدته «حنفية» عارفة عبدالرسول، وشقيقه اللذان توفيا، ويأكل معهما العنب وكأنه يراهما في الجنة.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.