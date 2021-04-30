هيئة الأرصاد تكشف توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خلال الفترة من السبت الموافق 1 مايو حتى الإثنين الموافق 3 مايو.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن طقس السبت، سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 3 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.