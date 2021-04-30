مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18.. منى زكي تتعرف على أسرة محمد فراج

بدأ مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18، باتصال محمد ممدوح الذي يؤدي دور حازم وهو في القسم بيارا شقيقة منى زكي، بعد علمه من مساعده أنها عادت إلى مصر مع ابنه.

ولم تستطع يارا إخبار محمد ممدوح أن منى زكي تزوجت من محمد فراج الذي يؤدي دور مؤنس، وأنها في المستشفى، وعندما استمع لصوت طفل سألها هل ذلك بكاء إبراهيم؟، ردت عليه بـ لا وأنه مع والدتها وأن هنا لم تأتي بعد.

وتحدث محمد فراج مع يارا حتى لا تتشاجر مع منى زكي وحاول أن يفهما الأمر بينهما، وطلب منها أن تأتي معهما للمنزل، فيما تعرفت منى زكي على أسرة مؤنس حيث جميعهما يبدو عليهما الالتزام دينيا في الحديث والملابس.

واكتشفت يارا عند رؤيتها لجواز سفر إبراهيم أن اسمه مكتوب على اسم محمد فراج وليس محمد ممدوح، ودخلت منى زكي معها الغرفة وحاولت أن تفهمها الأمر وتفاجأت أن حازم كان يسافر لها حتى يتصالح معها وتعود معه، واكتشفت أنه في السجن فيما كان يبدو عليها القلق عليه، بينما أخبرتها أنه هو السبب وتتوالى الأحداث.