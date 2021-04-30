نيللي كريم ترد على شائعة خلافها مع آسر ياسين: «أنا مش منفسنة»

واجه «شيخ الحارة» الفنانة نيللي كريم بأنها تشاجرت مع الفنان آسر ياسين بعد مسلسل «بـ100 وش»، وبسببها لم يتم تصوير الجزء الثاني من المسلسل، وفي النهاية تصالحا، ولكن ميعاد تصوير المسلسل الجديد انتهى.

ونفت «كريم»، خلال حوار ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، ما قاله «شيخ الحارة»، قائلة «عمري ما اتخانقت مع آسر، ولا هتخانق معاه، مفيش سبب، وعملنا مسلسل ناجح جدا، وخلصنا حاليا مسلسل إذاعي، أنا مش فنانة منفسنة، ونجاحه من نجاحي وهو أكيد مبسوط إني نجحت وأنه نجح، وعملنا مع بعض حاجة مختلفة، وكلام شيخ الحارة مش حقيقي خالص».

وعاد «شيخ الحارة» لمواجهة الفنانة قائلا: «فاكرة لما قولتي إنك حامل وإنتي مكنتيش ساعاتها حامل عشان تهربي من السفر»، فردت عليه نافية ذلك، قائلة: «لأ، مكنش كدة، مش سفرية خالص، الدكتور عبد المنعم كامل الله يرحمه مدير الفرقة بتاعتنا، وكانت علاقتنا غريبة أوي بحبه أوي وبنتخانق مع بعض أوي، كل الخناقات عن العروض».

وتابعت: «لما أحب أتخانق معاه مش بعرف أتخانق معاه لوحدي، بروح أبعتله أخويا الكبير، وفي مرة شدينا مع بعض لحد ما وصلنا للباركينج فقولتله أنا مش هاجي الفرقة تاني فقالي لية فقولتله عشان أنا حامل بس أنا ولا كنت حامل ولا حاجة».