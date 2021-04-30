السياحة تعتزم غلق 9 منشآت مخالفة: كشفتها جولة سرية

في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار، وحرصها على المتابعة المستمرة لالتزام المنشآت الفندقية والسياحية من مطاعم وكافتريات بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء والوزارة، قام قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بالوزارة بإيفاد لجان سرية للمرور على عدد من هذه المنشآت.

وأوضح السيد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، أن هذه اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ عدد 9 منشآت مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضوابط التشغيل المعتمدة منها التشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة، مما يؤدي إلى تكدس الرواد بها، بإلاضافة إلى تقديم الشيشة، ما يعد إضرارا بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت، خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومما يؤثر أيضا على سمعة مصر السياحية، مشيرا إلى أنه وفقا لما ينظمه القانون فإنه جاري استصدار قرارات غلق لهذه المنشآت.

وأضاف الأستاذ عبد الفتاح العاصي، أن هذه اللجان ستواصل المرور المفاجئ على المنشآت بصفة مستمرة حتي خلال أيام الإجازات وفترة الأعياد لاتخاذ ما يلزم قانونا تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.