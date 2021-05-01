«لو داخل على جواز».. تفاصيل قرض شراء الأجهزة المنزلية من بنك القاهرة

يسعى كثيرون للحصول على قروض تساعدهم في تلبية ما يحتاجونه من سلع، أو حتى إقامة مشروعات لتحسين مواردهم المالية، وفي ضوء إقبال البعض على الزواج وتكوين أسرة يجد البعض صعوبة في شراء المستلزمات والأجهزة المنزلية نظرًا لارتفاع أسعارها وعدم ملائمتها لدخولهم المتواضعة في بداية حياتهم.

وفي هذا الصدد، قدم بنك القاهرة قرض السلع المعمرة لشراء الأجهزة المنزلية، تيسيرًا على كثيرين ومساعدتهم في اتخاذ خطوة الزواج.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل قرض شراء الأجهزة المنزلية من بنك القاهرة، وشروط الحصول عليه وأبرز مميزاته.

تفاصيل قرض بنك القاهرة لشراء المستلزمات والأجهزة المنزلية

- تصل قيمة القرض من بنك القاهرة إلى 500 ألف جنيه.

- تمتد فترة سداد القرض ببنك القاهرة إلى 5 سنوات.

- يشترط ألا يقل سن المتقدم للحصول على القرض عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا مع انتهاء سداد التمويل.

- يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب القرض ألف جنيه، ويجري خصم 1% من قيمة القرض كمصاريف إدارية، وتصل نسبة التمويل إلى 80% من قيمة السلع.

- يمنح بنك القاهرة قرض السلع المعمرة للموظفين بشرط تحويل الراتب وأصحاب المهن الحرة والمعاشات وأصحاب الأوعية الادخارية أيضًا.

وفي اتجاه أخر، أعلن طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، الشهر الماضي عن قيام وكالة «CI Rating Capital Intelligence» للتصنيف الائتمانى بتأكيد تصنيف بنك القاهرة بدرجة «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذى يعد أعلى تصنيف ائتمانى تمنحه الوكالة لبنك مصرى، لافتا إلى الوكالة استندت فى تقييمها على العديد من مواطن القوة التى يتمتع بها بنك القاهرة، ومن أبرزها كفاءة الإدارة وتنوع الأنشطة، ونجاح البنك فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة.