مع فتح رخص البناء.. حالة واحدة يتم البناء فيها على الأرض كاملة

أنهت وزارة التنمية المحلية استعدادها لبدء تلقي طلبات تراخيص البناء في 27 حيا بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الجاري، حيث تتلقى المراكز التكنولوجية طلبات رخص البناء كتطبيق تجريبي على مدار شهري مايو ويونيو، وبعدها يتم فتح باب تلقي رخص البناء بكل أحياء ومدن الجمهورية وفق اشتراطات البناء الجديدة.

مدة التراخيص

وتضمنت اشتراطات البناء الجديدة ضرورة وجود مكان لركن السيارات أسفل العقار وعدم السماح بإقامة أي أنشطة تجارية أسفل العقار السكني، وتشارك عدة جهات في إصدار تراخيص البناء من وزارتي التنمية المحلية والإسكان ونقابة المهندسين والجامعات والهيئة الهندسية، وتستغرق مدة الحصول على رخصة البناء 60 يوما.

مدة بيان الصلاحية

كما تضمنت خطوات الحصول على رخصة اشتراطات الحصول على بيان صلاحية حيث يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية، وفقا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به صورة تحقيق الشخصية ورسم كروكي للموقع، ويتم تحديد موعد للمواطن لعمل الرفع المساحى وكشف الإحداثيات.

وأشارت اشتراطات البناء إلى أن تسليم بيان الصلاحية للمواطن يتم بعد 10 أيام من استلام الكروكي وكشف الأحداثيات بعد سداد الرسوم المقررة وفقا لقانون البناء.

الحد الأدنى لمساحة المبنى

وحول المساحات المحددة للبناء، أشارت اشتراطات البناء الجديدة إلى أن الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، وفي حالة قطع الأراضي التي مساحتها حتى 175 مترا، يتم البناء بنسبة 100% بدون ردود، أما قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175 متر تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي.

ومن المقرر أن يتم رصد كل السلبيات والمعوقات التي تعوق تنفيذ اشتراطات البناء على الأرض خلال الشهرين المقبلين والعمل على إزالتها ومعالجة أي أخطاء تنجم عن الحصول على رخص البناء في الأحياء التي تشهد فتح باب رخص البناء فيها حتى يوليو المقبل.