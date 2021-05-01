وزير النقل: 225 مليار جنيه لتطوير منظومة السكة الحديد وتقليل الحوادث

طالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مستقلي مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد، بضرورة ارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هناك تعليمات لجميع قيادات السكك الحديدية والمترو بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات.

ونوه الوزير إلى أن جميع قطارات السكة الحديد تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بشكل يومى، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وقال وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه شدد على جميع قيادات السكة الحديد بضرورة عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لتقليل حوادث القطارات، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، إضافة إلى انتظام حركة مسير القطارات، موضحاً أن هناك تقليلًا في زمن التقاطر بين القطارات داخل مترو الأنفاق، لمواجهة زحام الركاب خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف الوزير، بأن الوزارة تواصل العمل من أجل تنفيذ خطط تطوير شاملة لمنظومة السكة الحديد لتقليل حوادث القطارات بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليار جنيه، تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتاً إلى أن جميع القطارات القديمة سيتم وقف تشغيلها في ديسمبر 2021.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد أنه لا خصخصة لقطاع السكة الحديد، وقال «قد نستعين بشركات إدارة وتشغيل، حيث نستهدف الاستفادة من خبرات الدول الأخرى».

وأشار «الوزير» إلى أنه طالب بتعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرًا على سلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة إجراء التعديل التشريعي لفصل العناصر الإثارية والمتطرفين في هذا القطاع الحيوي، وكذلك فصل العاملين الذين يتعاطون المخدرات، موضحاً أنه عقب تعديل القانون سيتم فصل أي عامل نهائيًا حال ثبوت إدمانه.

وأشار وزير النقل، إلى أن هيئة السكة الحديد بدأت في تشغيل قطارات روسية جديدة على جميع خطوطها، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوهاً إلى أن القطارات الجديدة ستعمل على تحسين الخدمة المقدمة.