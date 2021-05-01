مسلسل ضد الكسر الحلقة 18.. نيللي كريم تطلب الطلاق من محمد فراج

بدأت أحداث الحلقة 18 من مسلسل ضد الكسر، من بطولة نيلي كريم، باعتراف تارا عماد لوالدتها بأن الطفل ينسب لأب آخر، متهمة والدتها بأنها السبب في سلوكها بسبب تفرقة المعاملة بينها وبين شقيقتها نيلي كريم.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل ضد الكسر

ويحاول زوج تارا عماد، التخلص من كل متعلقاتها الشخصية بمنزله وإلقائها في القمامة.

وتتوالى الأحداث وتواجه نيلي كريم زوجها محمد فراج ومايا بخيانتهما وتطلب منه الطلاق للابتعاد عنه.

وبدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل ضد الكسر، بتوجيه تهمة إلى تارا عماد، بعد أن فاجأها زوجها برفعه قضية نسب، ينفي فيها أبوته لمولودهما، ما يعني أن سرها الذي طالما حرصت على إخفائه قد انكشف، وأن الماضي الذي يهدد حياتها الزوجية لا مفر منه.

وبدأ الفنان حمزة العيلي، زوج الفنانة تارا عماد، يشك في وجود علاقة سرية تجمعها برجل آخر، عندما شاهدهما يتحدثان سويًا في الشارع ذات مرة، ليقابله مرة أخرى صدفة، وهو يغادر منزله، ما يعني أنه يقابل زوجته «ملك» في غيابه، وهو ما دفع مصطفى إلى ربط ذلك بمعاملة زوجته الجافة له طوال عام، هي فترة زواجهما، وبما حدث أيضًا في ليلة زفافهما، عندما سمعها عن طريق الخطأ وهي تعترف لشقيقتها سلمى (نيللي كريم)، بكونها لا تحب مصطفى، ولا تستطيع نسيان حبيبها السابق.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل ضد الكسر من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.