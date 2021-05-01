القيادي العمالي محمد وهب الله يرحل ليلة عيد العمال

رحل عن عالمنا، أمس الجمعة، القيادي النقابي الكبير، محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، عضو مجلس النواب السابق، حيث توفى عشية الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو.

وجاءت وفاة القيادي محمد وهب الله، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بعد دخول المستشفى منذ أيام قليلة، إثر تدهور حالته الصحية بسبب الفيروس اللعين، ليرحل عن عالمنا اليوم 30 أبريل 2021، في ليلة عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو كل عام.

وللراحل محمد وهب الله، العديد من الإسهامات في مجال العمال والعمل النقابي، حيث بدأت رحلته منذ أكثر من 20 عاما في العمل النقابي، واستطاع عضو مجلس النواب السابق، ووكيل لجنة القوى العاملة السابق، أن يقدم دورًا بارزًا خلال عمله التشريعي لمصلحة العمال، فقد ساهم في قانون الخدمة المدنية، وكذلك قانون التنظيمات النقابية، وقانون التأمينات الاجتماعية الذي صدر في نهاية عام 2019، وله العديد من المناقشات في مشروع قانون العمل المتواجد الأن في مجلس النواب.

مسيرة نقابية

ولعب القيادي العمالي الراحل محمد وهب الله، دورا بارزا من خلال المواقع التي تولى فيها مسؤوليات كرئيس للنقابة العامة للتجارة، وأمين عام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الإجتماعية، ووكيل للجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إضافة إلى مواقعه العربية والأفريقية والدولية، فقد رأس الوفد العمالي المصري في مؤتمر العمل الدولي بجنيف مرات عديدة، وأثبت خلالها جدارته في الدفاع عن حقوق عماله ووطنه، وكذلك من خلال دوره في الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، كما كان قياديا في منظمة الوحدة النقابية الأفريقية.