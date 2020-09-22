وهب الله:"الوحدة النقابية الإفريقية" تمارس دورا مهما في مواجهة الإرهاب

أكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، أن الدور الذي لعبته المنظمة ونقاباتها في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم أجمع مهم جدًا، وكذلك الأمر فيما يتعلق برفض الإرهاب والإرهابيين.

وقال "وهب الله"، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في ندوة عبر وسيلة التواصل الاجتماعي على الإنترنت "زووم"، نظمتها منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، بحضور أرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية، وفرنسيس أتولي رئيس "المنظمة"، وماريا هيلينا اندري، مدير مكتب الانشطه العماليه بمنظمه العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن الدولة المصرية والنقابات العمالية لعبت دورًا بارزًا في دعم العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، والنزول الى مواقع الإنتاج من أجل التوعية والتدريب لمواجهة وباء كورونا.

وأشاد الأمين العام لاتحاد عمال مصر، بدور القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تلك خطة المواجهة، والذي تمثل في دعم صناديق الدعم، وأيضًا إعطاء امتيازات لأصحاب الأعمال من أحل الحفاظ على العمالة.

وتضم منظمة الوحدة النقابية الأفريقية "الأواتو"، في عضويتها ممثلي العمال من 52 دولة، وتسعى إلى ترسيخ الوحدة والعمل المشترك بين نقابات قارة أفريقيا، من أجل مواجهة التحديات، والدفاع عن حقوق الملايين من العمال.